退化性關節炎該怎麼辦？營養師４招：地中海飲食助改善！

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嫚嫚營養師表示，退化性關節炎最常見的關鍵因素就是「年齡」，根據統計，80歲以上長者，就有超過50%有退化性關節炎的問題。其他像是因不當使用、受傷形成的關節損傷、肥胖、遺傳等也都是風險因子，且性別不同，發生的機率也有所不同，以全球數據來看，60歲以上有退化性關節炎的男性約占9.6%，女性則約18%。
退化性關節炎影響廣泛，不單只有關節！
關節磨損與年齡息息相關，嫚嫚營養師表示，關節的軟骨就像車子的輪胎一樣，能夠緩震減壓，長期磨損之下，將產生僵硬、發炎、腫脹、疼痛等症狀，情況較嚴重時也可能寸步難行，甚至是關節變形。而因軟骨處的血流量相當少，一旦磨損便不容易再生。且退化性關節炎影響的不單只是身體結構，在各種不適的問題下也容易使得活動力下降，肥胖、肌少症、心血管疾病、憂鬱症等也可能接踵而至。
退化性關節炎該怎麼辦？營養師４招有助保養！
既然了解退化性關節炎最主要的風險為老化、退化，那麼改善便可從此方向著手。包括了控制體重、減輕負擔、增強肌力、地中海飲食等。
控制體重＆減輕負擔：嫚嫚營養師建議，民眾可先檢視自己的BMI值，將其控制在18.5至小於24之間，目的在控制體重，減輕關節負擔。而生活中許多也可能造成關節負擔的動作也應盡量避免，例如避免提重物、買菜的時候改用菜車或推車、上下樓梯時放輕腳步並扶好扶手，若可以的話多以枴杖支撐，也有助減少關節負擔，而若有蹲跪姿勢應改坐椅子。營養師特別提醒，蹲跪姿勢對於膝關節而言，將產生約7~8倍的負擔，應盡量避免。
增強肌力：肌力訓練方面，嫚嫚營養師建議可鍛鍊股四頭肌、大腿後側肌等，發達的肌肉可分擔關節壓力、增加穩定性，並也可預防肌少症的問題發生。而在急性期以外的時間，也建議培養中低強度的有氧運動，以維持心血管健康，並提高軟骨修復機會。
地中海飲食：地中海飲食不僅如我們所知對身體健康很有幫助，嫚嫚營養師也指出，正因為其抗發炎、抗肥胖、抗氧化的特性，對於減緩主要因老化而起的退化性關節炎也很有幫助，有助對於關節產生保護作用。
關節不適盡早檢查，做好保養助延長使用年限！
也提醒民眾，若出現關節不適，應先前往醫療院所檢查了解原因，避免誤判，經醫師評估也會給予合適的治療，如口服藥品級葡萄糖胺、消炎止痛藥、關節注射玻尿酸、類固醇、PRP自體血小板關節注射、關節鏡手術、人工關節置換等。不過，預防甚於治療，最重要的還是日常的保養，良好的保養有助延緩退化性關節炎，也才能延長關節的使用年限。
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