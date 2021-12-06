Tag人物／千萬超跑換瓷碗　世界唯一薄胎瓷在鶯歌

我是廣告 請繼續往下閱讀
民國60年鶯歌外匯亮眼 鼎盛時期2000家陶瓷廠
黃正南從小就跟著祖父與父親接觸陶瓷，在鶯歌陶瓷業最輝煌的時代，同時有2000家陶瓷廠同時做陶瓷外銷的工作，民國60年代，鶯歌陶瓷主要銷往歐洲與美國為大宗，鶯歌成為臺灣賺取外匯最多的鄉鎮，隨著時間的變遷，本土勞工薪資上漲，陶瓷產業漸漸移出到工資較低廉的國家，今時今日鶯歌所剩的窯廠寥寥無幾，陶瓷業開始轉型以欣賞收藏的「藝術陶」為主，黃正南回憶道「當時我貼招工人的告示在門口，一個工人騎摩托車到我門口，問說一天多少錢，我說2000塊有，是最低2000喔！都請不到人。」
獨創薄胎瓷工藝技法 憂失傳高薪聘兒回家
說起為何會開始研究「薄胎瓷」，是因為黃正南剛好經歷了鶯歌瓷由盛轉衰的時期，當他去景德鎮旅遊時，看到金氏世界紀錄的蛋殼碗，那晶瑩剔透的質感讓黃正南躍躍欲試，當他靠自己揣摩做出一樣厚度的蛋殼碗時，他又起心動念：「或許還可以更薄」，這個想法令黃正南茶飯不思，整天待在工作室裡研究，當時的他瘦了整整10公斤，經過好幾年的時間，他的失敗品總計虧了上千萬餘，家人力勸黃正南就此作罷，但他不顧全家人的反對，依然在工作室裡焚膏繼晷，終於在一次夢中得到了尋覓已久的配方，成功做出了第一個「蛋膜瓷」碗，會稱作蛋膜瓷是因為比景德鎮的「蛋殼瓷」還要薄，在展覽中黃正南為作品取名「薄胎瓷」用意是要讓普羅大眾一目瞭然，瓷器可以做到比紙還要薄。
薄胎瓷碗的製作方式，跟一般的陶瓷製程大相徑庭，所以目前為止能做出薄胎碗的只有黃正南一人，「我做大陸那個蛋殼瓷碗，百分之七十可以成功，要做到我這個（蛋膜瓷）可能不到百分之一」、「因為很怕它破，每次做都心驚膽顫」因此要買薄胎碗並非有錢就可以，還要一絲絲的運氣，薄胎碗的製程無法公開，黃正南只好祭出時薪5000元的高薪，吸引兒子黃笠凱回家幫忙，手把手的教導要將最珍貴的技法傳承下去。
鶯歌陶瓷業從外銷轉型到觀光休閒，老街有許多物美價廉的陶瓷品，但那些千篇一律的產品都不是黃正南所追求的，因為做跟大家一樣的東西，只會衍生惡性的削價競爭，黃正南堅持自己的作品除了要獨樹一格，還要是別人無法模仿的，因此對土、對釉都要專精的研究，這也成就他的陶藝作品無可取代的大師地位。
黃正南小檔案
年齡：66歲
家庭：已婚、育有1子1女
現職：黃正南薄胎瓷碗工作室負責人
學歷：鶯歌初中畢業
愛好：開車、創新作品、製作瓷器
《NOWnews今日新聞》，推出專題企畫《#Tag人物》，不用過多的視覺包裝，更沒有花俏的特效動畫，我們希望最真實呈現人物主角的生命故事。衡量成功人生的指標，從來不該是世俗眼裡的單一標準，夢想有千百種可能。讓我們用不同的視角，看見追夢的勇氣和堅持。