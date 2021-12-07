生活藏危機！獸醫盤點「常見小毛病」：養毛孩要注意

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★平常狗貓常常因為哪些小毛病來掛病號，例如：皮膚抓到破皮、一直甩耳朵？
造成狗貓皮膚問題的原因很多，常見的有食物中的蛋白質過敏、洗毛精、清潔劑或床鋪、衣物造成的接觸性過敏，另外寄生蟲導致的皮膚問題也必須被考慮在內，最後則是體質爲異位性皮膚炎等的免疫相關問題，或是內分泌造成的皮膚症狀；程若芷獸醫師提醒，當毛孩皮膚有狀況時，必須讓獸醫師透過門診檢查及食物調整，將以上的原因一一排除之後，才能判斷是否為異位性皮膚炎。
當毛孩腸胃道出現狀況時，毛爸媽們可先在家中釐清原因，例如檢查家中是否有物品被誤食的可能性，或近期有餵食以往沒吃過新的食物，以便提供獸醫師更多訊息來確認病因，若暫時無法到醫院，也能讓獸醫師判斷是否需要立即就診處理。
再來以皮膚狀況來說，當出現搔癢、破皮、紅疹等症狀時，有些飼主會先在家中嘗試擦之前類似症狀的藥膏或是人用的藥膏，但此時容易因為用錯藥物而進ㄧ步造成傷口更嚴重，程若芷獸醫師提醒，飼主們的第一步應該是先讓毛孩戴好頭套，避免搔癢跟過度抓咬造成皮膚進一步的傷害，毛爸媽們也須安排時間帶毛孩前往就醫。
★假如看病的原因一樣，獸醫師開立的用藥會一樣嗎？
程若芷獸醫師表示毛孩的皮膚、耳朵出現類似狀況，卻可能是不同的原因造成，舉例來說前陣子有隻狗狗因為耳朵搔癢抓破皮就醫，檢查後發現為食物過敏導致的狀況，進而開立相對應的藥物及照護上的建議；以耳朵來說，毛孩看診原因即使都是耳朵搔癢或異味，仍要經由獸醫師檢查耳道，並進行抹片採檢，確認為黴菌、細菌或寄生蟲感染，還是其他狀況造成問題（如：腫瘤），才能開立相對應的用藥及治療，只有診斷出正確原因後才能給予適合的治療讓毛孩盡快康復。
★在我們的日常生活中，有沒有對人無害、但會引起狗貓中毒的物品？ （舉例：植物）
毛孩的生理代謝性與人不一樣，因此有些對於人體無害的物品，但對於毛孩來說卻是會引起身體不適；以精油來說，精油會讓腸胃道產生嘔吐、拉肚子甚或是呼吸道刺激的副作用，進而產生不適的症狀；再來以植物來說，植物屬性為百合科類，像是百合花、杜鵑花，都會是造成成貓咪腎毒性的植物，而黃金葛也是引發貓咪中毒的"植物"之一；程若芷醫師分享有一隻貓咪誤食鐵樹的葉子而就醫，因為鐵樹葉子會造成腸胃道刺激，引起不適；在治療時，獸醫師會依照毒物的特性及食入時間給予治療，並非都先催吐。
而以藥品來說，普拿疼是會引起狗貓中毒的藥物，程若芷獸醫師提醒，家中如果有普拿疼藥物，務必要放置在毛孩不會碰觸到的位置，另外，像是保健品中含有微量元素鋅成分，也需要注意毛孩誤食，因為攝取過量的鋅成分會造成毛孩腸胃道的刺激。
而巧克力、洋蔥、蒜、葡萄都是毛爸媽們要牢記的禁忌食物；程若芷獸醫師提醒，雖然飼主不會主動餵食，但是以洋蔥來說，容易在烹調的過程中不小心掉落而讓毛孩誤食，或是巧克力、葡萄放在桌上時，也會在不注意的情況下被毛孩因好奇而誤食，所以毛爸媽們在家中食用或是烹調相關食物時，務必要注意毛孩是否在附近，以及是否有食物掉落。
許多飼主會希望在家中幫毛孩備好居家常備用藥，程若芷醫師提醒因為每種藥物成分對應的疾病不同，另外藥物需要按照體重及疾病狀況調整劑量或依照年齡跟本身病況選擇適合的藥物，而且許多藥物為了讓毛孩食用方便，會將藥物磨成粉狀甚至泡成糖漿，藥粉潮濕氧化也會造成變質及藥效不穩定；要是毛孩吃到錯誤的藥物時，也無法像人類一樣立即反映，只能透過觀察精神食慾，甚至到行為有明顯改變才會發現，比較容易錯過送醫的時機。
每位毛爸媽們都有疼愛及擔心毛孩的心，希望能盡快緩解毛孩身體的不適，往往第一時間會依經驗拿手邊的藥物投予，程若芷獸醫師提醒，各位毛爸媽們不可自己當醫生為毛孩使用藥物，毛孩有任何狀況都要與獸醫師進行討論，如果發生狀況時無法立即讓獸醫師檢查，可先與獸醫師聯繫說明狀況，經由獸醫師判斷是否需要盡速至醫院，或是可以在家休息由飼主觀察狀況。（編輯：李惠婷）
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