「鑑」微知著!　中市警局DNA實驗室屢扮破案關鍵

日前(9月25日)60歲邱姓男子陳屍於臺中市大甲區李姓男子住家前庭，大甲分局員警獲報後立即成立專案小組展開調查，而屋主李姓男子卻推稱不認識死者，檢警認為李男涉嫌重大卻苦無證據，經鑑識人員現場勘察採證，並將證物緊急送至臺中市政府警察局DNA實驗室，實驗室人員連夜鑑定，在李男身上及住處驗出死者血跡，提供檢察官作為聲押依據，法官因鐵證如山，將李男裁定羈押，全案迅速偵破，讓DNA微物跡證為死者說話。
記者鄧力軍/台中報導
2021-12-08 16:45:32
另案一名37歲鄧姓男子與六旬父親同住於臺中市烏日區，11月1日鄧男父親被發現倒臥在住家客廳，經緊急送醫宣告不治，惟同住之鄧男不知去向，烏日分局員警獲報後，立即展開調查，並於南區將鄧男逮捕，惟鄧男精神狀況不佳，言詞閃爍、答非所問，專案小組人員將鄧男遺留家中之外套及手套，送至臺中市政府警察局DNA實驗室，經緊急鑑定後發現，嫌犯外套及手套上驗出死者血跡，全案依殺害直系血親尊親屬罪嫌，移送臺中地方檢察署偵辦，檢方亦向臺中地方法院聲請羈押獲准。
臺中市政府警察局DNA實驗室為中部地區唯一創立的「刑事分子生物鑑定室」，自105年起受理刑事案件DNA鑑定，106年6月26日通過全國認證基金會DNA鑑定認證核可，107年2月26日通過親緣DNA鑑定認證，使DNA實驗室鑑定品質符合國際認證要求。109年2月臺中市政府警察局搬遷至潭子新建大樓(現址)，DNA實驗室空間擴大為2倍，各實驗階段採獨立空間設計，避免證物遭受污染；同時，DNA實驗室成立至今，每年均通過臺灣鑑識科學學會所舉辦之「刑事生物鑑定」及「親子鑑定」能力試驗，以確保實驗室的鑑定品質及成果，並藉由每3年一次的TAF(全國認證基金會)認證，更能確保實驗室鑑定流程及鑑定報告的正確性及公正性。
臺中市政府警察局DNA實驗室自105年開始受理鑑定案件，至今總共受理6,500餘件案件，並協助偵破2,400餘件刑事案件（含殺人、強盜、槍擊、妨害性自主等重大特殊案件），大幅提升破案能量，有效穩定臺中市治安。