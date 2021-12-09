楓葉紅了！包包也跟上應景熱潮　秋冬命定色不到1萬可購

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官網定價：NT$129,000元
2021年春夏才首推出的RENDEZ-VOUS包款，有質感的頂級小牛皮，融合了LOUIS VUITTON品牌傳統行李箱的硬箱工藝技術，外觀硬挺配上金色的粗鏈帶，還有復古風味的金屬鎖頭，顯現出高貴且幹練的氣場，內裡搭配MONOGRAM老花設計，打開又別具一番風味，想要低調一點也有經典黑和卡其色可以選擇喔。
2. LOEWE / BALLOON NANO水桶包
官網定價：NT$45,000元
這顆超夯的LOEWE BALLOON水桶包，一上市就一直是品牌榜上的人氣包款，堅固的外部圓筒搭上柔軟內袋，在包底還有LOEWE品牌Logo，讓整體小細節更加提升，今年五月更推出了超迷你版的小廢包，重量超輕巧，楓葉紅的小廢包在路上絕對是最吸睛的配件！
3. COACH / KIP 轉扣斜揹手袋
官網定價：NT$7,080元
來自COACH ORIGINALS經典手袋系列，超級柔軟的棒球鞣製皮革工藝，也致敬道地紐約精神，圓潤的皮革包邊也讓整體更耐用，且優雅許多，這款也使用了經典的轉釦設計，手提或斜揹都很好搭，價格親民且體積輕便小巧，最適合輕鬆散步約會！
4. CHANEL / 11.12經典大型口蓋包
官網定價：NT$289,600元
1983年首度出現在精品界的11.12包，是由當時的藝術總監老佛爺向2.55包致敬，所推出的全新包款，全新設計中最具特色的莫過於皮革穿鍊設計，採用頂級的光滑小羊皮，經典的菱格紋縫線及金屬雙C Logo扣飾，搭上勃根地酒紅色，滿滿的奢華感湧現，裡面實用且整齊的分格也是這款包大受愛戴的原因之一，小香迷必須要購入啊！
本文出自閨蜜旅代購