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楓葉紅了！包包也跟上應景熱潮　秋冬命定色不到1萬可購

▲跟上楓葉紅美景，秋冬命定色4款精品包包推薦，最低不到1萬可入手。（圖／翻攝自各品牌官網）
▲跟上楓葉紅美景，秋冬命定色4款精品包包推薦，最低不到1萬可入手。（圖／翻攝自各品牌官網）

文/閨蜜旅代購

2021-12-09 10:03:37

秋冬一到，「命定色關鍵字」絕對少不了的就是楓葉紅、勃根地酒紅等，不僅顏色鮮豔吸睛，在穿搭上又能帶有優雅高貴的氣息，而在今年精品包裡也少不了這個必備色，無論是高檔精品到低奢入門款，都能看到楓葉紅的蹤影，小編盤點今年秋冬四款可下手包包，最低1萬就能購入！

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▲RENDEZ-VOUS手袋。（圖／翻攝自LOUIS VUITTON官網）
▲RENDEZ-VOUS手袋。（圖／翻攝自LOUIS VUITTON官網）
1. LOUIS VUITTON / RENDEZ-VOUS手袋
官網定價：NT$129,000元

2021年春夏才首推出的RENDEZ-VOUS包款，有質感的頂級小牛皮，融合了LOUIS VUITTON品牌傳統行李箱的硬箱工藝技術，外觀硬挺配上金色的粗鏈帶，還有復古風味的金屬鎖頭，顯現出高貴且幹練的氣場，內裡搭配MONOGRAM老花設計，打開又別具一番風味，想要低調一點也有經典黑和卡其色可以選擇喔。

▲BALLOON NANO水桶包。（圖／翻攝自LOEWE官網）
▲BALLOON NANO水桶包。（圖／翻攝自LOEWE官網）
2. LOEWE / BALLOON NANO水桶包
官網定價：NT$45,000元

這顆超夯的LOEWE BALLOON水桶包，一上市就一直是品牌榜上的人氣包款，堅固的外部圓筒搭上柔軟內袋，在包底還有LOEWE品牌Logo，讓整體小細節更加提升，今年五月更推出了超迷你版的小廢包，重量超輕巧，楓葉紅的小廢包在路上絕對是最吸睛的配件！

▲KIP 轉扣斜揹手袋。（圖／翻攝自COACH官網）
▲KIP 轉扣斜揹手袋。（圖／翻攝自COACH官網）
3. COACH / KIP 轉扣斜揹手袋
官網定價：NT$7,080元

來自COACH ORIGINALS經典手袋系列，超級柔軟的棒球鞣製皮革工藝，也致敬道地紐約精神，圓潤的皮革包邊也讓整體更耐用，且優雅許多，這款也使用了經典的轉釦設計，手提或斜揹都很好搭，價格親民且體積輕便小巧，最適合輕鬆散步約會！

▲11.12經典大型口蓋包。（圖／翻攝自CHANEL官網）
▲11.12經典大型口蓋包。（圖／翻攝自CHANEL官網）
4. CHANEL / 11.12經典大型口蓋包
官網定價：NT$289,600元

1983年首度出現在精品界的11.12包，是由當時的藝術總監老佛爺向2.55包致敬，所推出的全新包款，全新設計中最具特色的莫過於皮革穿鍊設計，採用頂級的光滑小羊皮，經典的菱格紋縫線及金屬雙C Logo扣飾，搭上勃根地酒紅色，滿滿的奢華感湧現，裡面實用且整齊的分格也是這款包大受愛戴的原因之一，小香迷必須要購入啊！


本文出自閨蜜旅代購

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