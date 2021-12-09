COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

房東續約拿「1張紙」要女房客簽名！網一看全勸：快搬走

▲女房客與房東簽定下年租約時，突然被要求加簽10萬本票。（示意圖／取自unsplash）
▲女房客與房東簽定下年租約時，突然被要求加簽10萬本票。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-12-09 17:36:03

台灣租屋合約大多是以1年為期，因此每當組約到期，要重新簽訂下年的租約時，部分房東會與房客重新調整合約內容。而近日，卻有女房客要續下年租約時，被房東要求加簽本票10萬元，貼文一出，讓網友紛紛苦勸當事人快搬走。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲原PO苦惱租房到底該不該遵照房東要求簽本票，只好上網求助網友。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO苦惱租房到底該不該遵照房東要求簽本票，只好上網求助網友。（示意圖／取自unsplash）
根據原PO於《爆系知識家》表示，自己近期要續約租房合約時，房東因為之前房客破壞房內物品後找不到人，因此未來合約要求多簽本票10萬，原PO也補充說明自己已經有付押金2個月，還需要簽本票嗎？並且求助網友是否可以在本票上註記用途，以保障自己權益呢？

不料多數網友一看，全部苦勸原PO快逃，「簽本票感覺就很奇怪，直接被拿去兌現呢？不要租了吧！」、「不能簽，這跟詐騙集團沒兩樣」、「換租別間！本票耶開玩笑，換來的問題可能比你睡公園還煩」。

實際上根據《李郁霆＆蔡如媚律師》曾在網路上分享過本票的法律知識，本票可怕的點在於，持有本票的執票人可以向法院聲請本票裁定，取得本票裁定後可以聲請強制執行，發票人的財產就可能被扣押。

若是實際上沒有付款義務的，發票人還是可以另外提出確認本票債權不存在的訴訟，等到獲得勝訴後即不需給付票款，但不論哪一種訴訟過程，都需要耗費不少心力，因此若是沒有欠款建議民眾不要隨便簽下本票。（編輯：鍾怡婷）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.7%62.3%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀