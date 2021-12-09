房東續約拿「1張紙」要女房客簽名！網一看全勸：快搬走
台灣租屋合約大多是以1年為期，因此每當組約到期，要重新簽訂下年的租約時，部分房東會與房客重新調整合約內容。而近日，卻有女房客要續下年租約時，被房東要求加簽本票10萬元，貼文一出，讓網友紛紛苦勸當事人快搬走。
編輯中心/綜合報導
2021-12-09 17:36:03
根據原PO於《爆系知識家》表示，自己近期要續約租房合約時，房東因為之前房客破壞房內物品後找不到人，因此未來合約要求多簽本票10萬，原PO也補充說明自己已經有付押金2個月，還需要簽本票嗎？並且求助網友是否可以在本票上註記用途，以保障自己權益呢？
不料多數網友一看，全部苦勸原PO快逃，「簽本票感覺就很奇怪，直接被拿去兌現呢？不要租了吧！」、「不能簽，這跟詐騙集團沒兩樣」、「換租別間！本票耶開玩笑，換來的問題可能比你睡公園還煩」。
實際上根據《李郁霆＆蔡如媚律師》曾在網路上分享過本票的法律知識，本票可怕的點在於，持有本票的執票人可以向法院聲請本票裁定，取得本票裁定後可以聲請強制執行，發票人的財產就可能被扣押。
若是實際上沒有付款義務的，發票人還是可以另外提出確認本票債權不存在的訴訟，等到獲得勝訴後即不需給付票款，但不論哪一種訴訟過程，都需要耗費不少心力，因此若是沒有欠款建議民眾不要隨便簽下本票。（編輯：鍾怡婷）