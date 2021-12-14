温昇豪捨身救「前妻」太帥　天心：誰會不心動？

《最佳利益2-決戰利益》探討人性與社會真實案件、議題，方箏（天心飾演）與趙立廷（温昇豪飾演）這對司法界神鵰俠侶CP，雖在第一季感情告終，但在第二季冤家路窄再次碰頭，兩人將再續前緣、擦出火花。天心表示兩人的感情發展用一句話形容，就是「掙扎」，「老實說我拿到第二季的劇本，看著方箏和立廷是真的有被感動到，也感到非常心痛，思路清晰且冷靜面對事情的方箏，唯獨見到前夫會亂了陣腳。」天心甚至透露會有趙立廷捨身拯救方箏的戲碼，令天心好心動：「而且在第二季裡編劇讓立廷帥帥的出場，甚至還有英雄救美的畫面，到底誰會不心動啦。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-14 17:01:32
温昇豪以趙立廷的身分勇敢追愛，決定不惜一切為方箏（天心飾演）轉換職業當律師，並且彌補在第一季對方箏曾犯下的過錯，希望重新將方箏追回。温昇豪分享第二季趙立廷的轉變：「這一季的趙立廷從檢察官變成了律師，角色非常不同，跟第一季完全不一樣，是一個全新的出發，觀眾可以看到這個男人的魅力，不管在對於他的前妻還是對於工作態度是一個截然不同於第一季的檢察官身分，大家可以期待一下。」
天心和温昇豪不只戲裡有好感情、戲外也有好交情，温昇豪大方分享：「跟天心的合作當然就是一如既往地有默契，她的個性又非常好相處，她就是一個讓人很放心的鄰家大女孩，我們相識很久了，這十年來時不時就會聯繫，我去韓國也會打電話給她，有幾次她找我去韓國餐廳吃飯，雖然時間都兜不上，但只要跟天心一起工作時就會無話不談，和她拍戲就是很開心的事情。」
天心也大讚温昇豪演戲功力十足：「跟昇豪哥演戲就是兩個字『爽快』，跟他的默契、演戲的節奏和丟球、接詞各個方面都很流暢、非常舒服，然後也謝謝他很愛練肖話，因為某幾場戲或案件比較嚴肅，昇豪哥會為現場帶來一些輕鬆的氣氛，一旦開拍他也可以馬上收起歡樂的情緒立刻來，只是我有的時候被他逗到，會忍不住想叫他閉嘴不要再說了。所以表示我的功力沒有他厲害，即使有任何風吹草動，他都可以屹立不搖，都沒有辦法打敗他，我給他按讚。」《最佳利益2-決戰利益》將於2022年夏天正式播出。