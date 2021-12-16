自認已從香港影壇退休　黃秋生感嘆：我就是廢人一個

2021「香港記憶香港情」線上香港影展精選6部香港電影，日前公布第二波片單《淪落人》，影帝黃秋生精湛演技詮釋身障人士，與菲裔演員姬素·孔尚治飾演的幫傭，彼此從相斥、相知到相濡以沫，重拾人生的夢想，真摯道出同屬香港邊緣人的身障者與菲律賓移工之間，如何從歧見化為扶持，也反映了香港人近幾年來的蛻變。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-16 11:30:00｜2021-12-16 12:06:51
《淪落人》由新銳導演陳小娟擔任導演及編劇、陳果監製，性格坦率的黃秋生，宣傳電影時曾談及接演契機，大讚導演陳小娟觀察力過人，看出他眼神中藏著憂鬱。他不諱言當初接到邀約時，正值多年演藝低潮，甚至認為自己已經從香港影壇退休，心理狀態跟片中的殘疾人士沒兩樣：「片中那句台詞，『我有什麼夢想，我就是廢人一個』，我是真的有感觸。」
但正因為走到谷底，讓一向忙碌的黃秋生，有了時間靜下心去聆聽對方的感受，聽到了導演陳小娟想圓夢的願望，且劇本也相當新穎，是香港影壇中少見以菲律賓人當題材的電影，讓他點頭無酬接演，精湛表現更讓他第3度拿下香港金像獎影帝殊榮肯定。當時他回應，自己當初就像凋謝一樣，沒想到演出後接踵而來的迴響和拿獎，讓他彷彿回春一般，並稱讚近年來香港新導演都有相當新穎的創作力及想法，「往往夢想就是在有困難的地方才會出現，錦衣玉食無法令人產生幻想。」即便遇到艱難的外在環境，依舊保有創作能量。