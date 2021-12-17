龜山島洞穴藏長生不老藥？《魔藥獵人》引領腦洞大開！

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作家海德薇不斷思索生命的價值和意義，因此蒐羅了台灣本土傳說，結合蓬萊仙島的推測和龜山島海底古城「姆文明」的發現，再與各項元奇幻素相結合，希望能在老祖先智慧的漢方中醫與新時代生物科技、私心和大愛、追逐永生及活在當下等各議題中，碰撞出《魔藥獵人》。該作融合了奇幻傳說、動作冒險與懸疑解謎， 虛實之間讀來暢快淋漓。
《魔藥獵人》故事裡，且看一個熟悉漢方藥物與經脈穴道知識的宿舍藥頭男主角，加上自幼學習跌打損傷，懂得藉拆解筋絡癱瘓對手的女主角，如何破解古董藥櫃上的符號？《本草綱目》原稿竟有失傳的第二十五卷？一幅藏有密碼的仙女採藥圖，又想告訴男女主角什麼呢？主角群將循線前往日本惡名昭彰的自殺勝地「青木原樹海」、宜蘭外海靠近龜山島的失落海底城，有辦法運用機智和專業知識，一步步接近真相最終全身而退？
海德薇曾獲信誼幼兒文學獎、時報小說賞以及九歌現代少兒文學獎等多項獎項，出版多部實體小說，作品從兒童至成年人皆廣為喜愛，長篇巡山員職人小說《山神》則獲國藝會文學創作補助的殊榮。她擅長以揉合寫實社會議題和奇幻元素，喜歡在虛實交替之間傳遞想法和力量，讓讀者既享受閱讀的快樂，也能激盪出對應生活的反思。
原文授權轉載自「鏡文學」文/海德薇
《魔藥獵人》於鏡文學官網刊登，閱讀這邊請>>> https://bit.ly/3wSUpAQ
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