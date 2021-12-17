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龜山島洞穴藏長生不老藥？《魔藥獵人》引領腦洞大開！

▲海德薇的《魔藥獵人》從古早的漢方藥物寫到現代藥學的誕生，從中思索生命的價值與意義，在追逐永生的議題中擦出新的火花。（圖／鏡文學提供）
▲海德薇的《魔藥獵人》從古早的漢方藥物寫到現代藥學的誕生，從中思索生命的價值與意義，在追逐永生的議題中擦出新的火花。（圖／鏡文學提供）

生活中心/綜合報導

2021-12-17 12:30:00

煉丹、長生不老藥是中國古代傳說中的秘術，秦始皇曾派徐福率領童男童女數千人，前往蓬萊仙島（有一說是台灣）求仙；李時珍也曾於《本草綱目》提及延年益壽之用藥「肉靈芝」；嫦娥更曾竊取西王母的不死藥，服用後飄然奔月。

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然而現實世界中，科技和醫學的進步雖延長了人類的壽命，但我們控制不了死亡，對於人體冷 凍、基因修復、3D 生物列印和奈米醫療等範疇，人們始終抱有期待。但是長生所衍生出的道德議題也一直讓輿論爭執不休，好比管制藥品和毒品具有一體兩面的關係，違抗自然法則真的是我們想要且需要的嗎？

作家海德薇不斷思索生命的價值和意義，因此蒐羅了台灣本土傳說，結合蓬萊仙島的推測和龜山島海底古城「姆文明」的發現，再與各項元奇幻素相結合，希望能在老祖先智慧的漢方中醫與新時代生物科技、私心和大愛、追逐永生及活在當下等各議題中，碰撞出《魔藥獵人》。該作融合了奇幻傳說、動作冒險與懸疑解謎， 虛實之間讀來暢快淋漓。

《魔藥獵人》故事裡，且看一個熟悉漢方藥物與經脈穴道知識的宿舍藥頭男主角，加上自幼學習跌打損傷，懂得藉拆解筋絡癱瘓對手的女主角，如何破解古董藥櫃上的符號？《本草綱目》原稿竟有失傳的第二十五卷？一幅藏有密碼的仙女採藥圖，又想告訴男女主角什麼呢？主角群將循線前往日本惡名昭彰的自殺勝地「青木原樹海」、宜蘭外海靠近龜山島的失落海底城，有辦法運用機智和專業知識，一步步接近真相最終全身而退？

海德薇曾獲信誼幼兒文學獎、時報小說賞以及九歌現代少兒文學獎等多項獎項，出版多部實體小說，作品從兒童至成年人皆廣為喜愛，長篇巡山員職人小說《山神》則獲國藝會文學創作補助的殊榮。她擅長以揉合寫實社會議題和奇幻元素，喜歡在虛實交替之間傳遞想法和力量，讓讀者既享受閱讀的快樂，也能激盪出對應生活的反思。

原文授權轉載自「鏡文學」文/海德薇



《魔藥獵人》於鏡文學官網刊登，閱讀這邊請>>> https://bit.ly/3wSUpAQ

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