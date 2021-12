《慾望城市》大人物被2女控性侵　特殊性癖好曝光

美國經典劇集《慾望城市》(Sex and the City),最近推出續作《慾望城市:華麗下半場》(And Just Like That),引發劇迷熱烈討論,卻意外爆發性侵風暴,有兩位女性化名指控劇裡飾演男主角「Mr. Big」(大人物)的67歲男星克里斯諾斯(Chris Noth),曾經不顧其意願性侵她們,其性癖是喜歡在鏡子前發生性行為。而克里斯諾斯2012年已經結婚,若此事為真,恐涉及婚外情出軌。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲67歲的克里斯諾斯和老婆出席《慾望城市》續集首映會親密獻吻,不料近日卻被爆出婚後偷吃。(圖/美聯社)

▲克里斯諾斯和《慾望城市》女主角莎拉潔西卡派克在首映會上攀談,互動十分熱絡。(圖/美聯社)

據《好萊塢報導者》報導,這兩位指控女性是現年40歲的記者Zoey和31歲的娛樂工作者Lily,Zoey聲稱2004年結識克里斯諾斯,受邀到男方的洛杉磯公寓,不料進屋還書時,被對方突襲性侵,在鏡子前發生性行為,當時她曾請求男方戴上保險套,卻被對方訕笑,之後因出血就醫,更接受心理治療。一直不願對外透露施暴者身分的Zoey,看到克里斯諾斯風光復出拍戲,勾起不愉快的往事,決心出面揭露醜聞。



Lily則表示2015年在紐約俱樂部工作,巧遇60歲的克里斯諾斯,身為粉絲的她,被男方邀請外出喝酒,感到受寵若驚,卻在回到男方公寓後被性侵,且當時對方已經結婚,讓她大受打擊。事後克里斯諾斯更傳訊表示,那晚見面很愉快,不知道妳的感受如何?Lily則回覆很喜歡對方陪伴,「但感覺稍微被利用了」。她今向媒體出示雙方往來的訊息,證明沒有說謊。

▲《慾望城市:華麗下半場》已於CATCHPLAY+影音平台HBO GO專區上架首兩集。(圖/AP)

不過,克里斯諾斯面對性侵指控,則是雲淡風輕地表示絕無此事,強調若發生性行為,無論是何時之事,絕對是你情我願,沒有逾越分際,突襲性侵女方,認為這些負面傳聞在此刻發酵,似乎有其他目的。