《慾望城市》大人物被2女控性侵　特殊性癖好曝光

美國經典劇集《慾望城市》（Sex and the City），最近推出續作《慾望城市：華麗下半場》（And Just Like That），引發劇迷熱烈討論，卻意外爆發性侵風暴，有兩位女性化名指控劇裡飾演男主角「Mr. Big」（大人物）的67歲男星克里斯諾斯（Chris Noth），曾經不顧其意願性侵她們，其性癖是喜歡在鏡子前發生性行為。而克里斯諾斯2012年已經結婚，若此事為真，恐涉及婚外情出軌。





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▲67歲的克里斯諾斯和老婆出席《慾望城市》續集首映會親密獻吻，不料近日卻被爆出婚後偷吃。（圖／美聯社）

▲克里斯諾斯和《慾望城市》女主角莎拉潔西卡派克在首映會上攀談，互動十分熱絡。（圖／美聯社）

據《好萊塢報導者》報導，這兩位指控女性是現年40歲的記者Zoey和31歲的娛樂工作者Lily，Zoey聲稱2004年結識克里斯諾斯，受邀到男方的洛杉磯公寓，不料進屋還書時，被對方突襲性侵，在鏡子前發生性行為，當時她曾請求男方戴上保險套，卻被對方訕笑，之後因出血就醫，更接受心理治療。一直不願對外透露施暴者身分的Zoey，看到克里斯諾斯風光復出拍戲，勾起不愉快的往事，決心出面揭露醜聞。



Lily則表示2015年在紐約俱樂部工作，巧遇60歲的克里斯諾斯，身為粉絲的她，被男方邀請外出喝酒，感到受寵若驚，卻在回到男方公寓後被性侵，且當時對方已經結婚，讓她大受打擊。事後克里斯諾斯更傳訊表示，那晚見面很愉快，不知道妳的感受如何？Lily則回覆很喜歡對方陪伴，「但感覺稍微被利用了」。她今向媒體出示雙方往來的訊息，證明沒有說謊。

▲《慾望城市：華麗下半場》已於CATCHPLAY+影音平台HBO GO專區上架首兩集。（圖／AP）

不過，克里斯諾斯面對性侵指控，則是雲淡風輕地表示絕無此事，強調若發生性行為，無論是何時之事，絕對是你情我願，沒有逾越分際，突襲性侵女方，認為這些負面傳聞在此刻發酵，似乎有其他目的。



