特企／日本同步「莓」好 野菜生活草莓季限定款鮮甜上市
日本最受歡迎的國民蔬果汁「野菜生活100」是許多哈日族到日本必入手的神級飲品。每年都會推出不同的季節限定版，2021年底當然也不例外，推出野菜生活100綜合蔬果汁–草莓季節限定版，讓你天天都被「莓」妙生活圍繞。
在無法出國的日子裡，來自日本銷售No.1的野菜生活100把日本送到你手裡，將新鮮甜美的福岡名產「甘王草莓」加入，讓蔬果汁充滿了鮮紅草莓的香氣與甜蜜。以「あかい/akai（鮮紅）」、「まるい/marui（圓潤）」、「おおきい/ ōkii（大顆）」、「うまい/umai（美味）」為特色的草莓之光，除了飽滿大顆的特色外，最令人難忘的就是高甜度果肉中，帶著微微的果酸，是讓人吃過就難以忘懷的草莓之王。這次野菜生活100將甘王草莓加入蔬果汁，以黃金比例，調配出香甜好喝、無菜味的S級極品綜合蔬果汁，一口喝下也能感受來自日本的幸福莓好。
野菜生活100來自日本，製程嚴謹，以完美的蔬菜及水果配比，呈現出大家喜愛的水果口感，好喝沒有菜味，自然美味的100%蔬果汁，無添加糖、香料、色素，一瓶就能喝到超過10種各色蔬果營養！另外還有「原味」及「紫色」兩種口味，除了好喝外，還含有β-胡蘿蔔素，是你每日最佳的營養補給隊！
即日起，野菜生活100草莓綜合蔬果汁-季節限定，7-11/全家/全聯限量販售中，今年冬季的草莓祭典，為你獻上與日本同步的幸福「莓」好，讓你天天都漫步「莓」麗新世界。