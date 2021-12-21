股東提無效之訴！併安泰銀再遭質疑　國票金5點回應

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關於獨立董事對於併購價格表示不同意見，國票金強調，公司敬表尊重，若有引述斷章取義部分，並非事實，不予評論。至於這次股份轉換以部份現金，部份特別股為對價，是為避免以普通股換股而直接影響現有國票金的股權結構而設計。安泰銀為上市公司，在股份轉換後安泰銀下市，而其原股東包括隆力集團、日本歐力士公司等主要股東及大眾股東，所取得之特別股將在台灣證券交易所掛牌上市，得於次級公開市場售出或於1年後視市場情況轉換為普通股，依法必須在公開市場賣出處分。
國票金還說，公司在董事會決議前，已依法通知董事如有涉及利害關係人持股等有關事宜，應向公司揭露說明並且迴避。另已依董事會指示，辦理負責人等持股查核，公司及子公司負責人均回報，其本人無標的公司持股。
國票金認為此股份轉換案的契約相對人為安泰銀行，並非為不特定股東，非屬金控法45條授信以外的利害關係人的交易樣態，已由法律顧問及法遵部門出具意見，分別於股東會及董事會充分說明，另學者亦有相關評論分析見諸媒體，此案的決議程序均依相關法規辦理。
最後，國票金強調，公司長期發展策略，完整金融版圖，補足金流平台，平衡業務發展，追求公司的永續經營發展的目標，並維護多數股東期待與權益，此併購案後續將依照法令，辦理相關程序，並且將完全遵循主管機關的審酌與判斷。