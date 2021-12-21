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股東提無效之訴！併安泰銀再遭質疑　國票金5點回應

▲針對市場派大股東耐斯集團質疑併購安泰銀違法，且可能有「假撤資、真入主」，國票金控今（21）日5點回應說明（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲針對市場派大股東耐斯集團質疑併購安泰銀違法，且可能有「假撤資、真入主」，國票金控今（21）日5點回應說明（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2021-12-21 15:42:18

國票金控併購安泰銀行爭議持續，市場派大股東耐斯集團今（21）日再提出質疑，安泰銀大股東有「假撤資、真入主」疑慮，呼籲金管會嚴審產金分離議題，也已有小股東向商業法院提出董事會無效之訴。對此，國票金發出5點回應，對於股東提訴事宜，公司尊重少數股東行使權利，目前尚無所悉，如獲法院通知將依法揭露及公告，並強調此案後續將依照法令，辦理相關程序，並且將完全遵循主管機關的審酌與判斷。

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國票金表示，為辦理本併購案，公司聘任多家外部法律及財務顧問，如理律、安永財顧、資誠會計師事務所、法國巴黎銀行及凱基證券，均為國際知名法律事務所、會計師事務所及金融機構，並於內部會議就法令遵循，確認每一程序的合法性，評估交易條件的公平性及合理性，並請外部顧問出席董事會報告，且於董事會後依法向公眾充份揭露本公司董事會討論情形，恪盡忠實與善良管理的注意義務。

關於獨立董事對於併購價格表示不同意見，國票金強調，公司敬表尊重，若有引述斷章取義部分，並非事實，不予評論。至於這次股份轉換以部份現金，部份特別股為對價，是為避免以普通股換股而直接影響現有國票金的股權結構而設計。安泰銀為上市公司，在股份轉換後安泰銀下市，而其原股東包括隆力集團、日本歐力士公司等主要股東及大眾股東，所取得之特別股將在台灣證券交易所掛牌上市，得於次級公開市場售出或於1年後視市場情況轉換為普通股，依法必須在公開市場賣出處分。

國票金還說，公司在董事會決議前，已依法通知董事如有涉及利害關係人持股等有關事宜，應向公司揭露說明並且迴避。另已依董事會指示，辦理負責人等持股查核，公司及子公司負責人均回報，其本人無標的公司持股。

國票金認為此股份轉換案的契約相對人為安泰銀行，並非為不特定股東，非屬金控法45條授信以外的利害關係人的交易樣態，已由法律顧問及法遵部門出具意見，分別於股東會及董事會充分說明，另學者亦有相關評論分析見諸媒體，此案的決議程序均依相關法規辦理。

最後，國票金強調，公司長期發展策略，完整金融版圖，補足金流平台，平衡業務發展，追求公司的永續經營發展的目標，並維護多數股東期待與權益，此併購案後續將依照法令，辦理相關程序，並且將完全遵循主管機關的審酌與判斷。

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