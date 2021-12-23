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2021桃園市運動科技體驗競賽登場　邀市民體驗抽聖誕禮

▲2021桃園市運動科技體驗競賽22日登場，邀市民前來體驗抽聖誕禮。（圖／官方提供）
▲2021桃園市運動科技體驗競賽22日登場，邀市民前來體驗抽聖誕禮。（圖／官方提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-12-23 12:44:10

疫情衝擊全世界，新運動型態趁勢而起，催化出「宅運動」風潮，因應國際賽會科技化趨勢，由桃園市政府體育局與臺灣體育運動暨娛樂法學會共同主辦的「2021 桃園市運動科技體驗競賽」於22日起至28日在八德國民運動中心登場，結合國內運動科技相關產業廠商，邀請市民體驗運動科技魅力，促進全民健康。

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2019年桃園市拿下「ICF智慧城市」Top7之首，近年積極推動智慧城市發展，導入許多智慧運動器材，例如「蘆竹國民運動中心」與科技公司合作引進多項智慧科技設備，例如智能地墊、VR運動虛擬實境等，讓市民朋友宛若在山林、城市街頭巷尾中踩飛輪、慢跑，藉此串聯社區推展科技運動（IT Sport），提高市民生活品質，帶動產業發展及提升運動競技表現。

「桃園市運動科技體驗競賽」今年首度在桃園舉辦，副市長高安邦表示：「桃園市持續推動智慧城市的建置，將科技運動融入其中，未來城市建設包括5G應用，讓科技運動推動更加快速，生活層面應用也更廣泛；桃園智慧城市建設一直走在台灣的最前面，不只運動方面，生活教育、交通等都是我們桃園向前躍進很重要的部分。」

本次體驗競賽運動項目中，包含專注力代表的《磐昇國際》光學感應數位箭靶互動式射箭競賽；肌耐力代表的《宇康醫電》AIoT 整合力伽划船機模擬奧運級水道的划船競賽；平衡力代表的《建菱科技》以智慧平衡板進行貪食蛇遊戲競賽；敏捷力代表的《神寶醫資》利用智慧感測結合運動地墊進行體適能競賽；反應力代表的《維亞娛樂》VR 體感模擬射擊電競賽，以及考驗爆發力的《海量智能》智能羽球、考驗協調力《優力勁聯》的AR動滋動等7種項目。

活動現場高安邦體驗了AR動滋動，跟著螢幕進行簡單的體適能活動，以及在旁欣賞智能羽球的比賽內容，他說：「智能羽球利用科技，模仿出戴姿穎的球路，比賽非常有真實感，鼓勵市民朋友多多來參與比賽。」光明國中羽球隊和新屋高中校隊也受邀參與運動科技體驗競賽，直呼很新鮮、很好玩，非常具有挑戰性。

桃園市運動科技體驗競賽各項目分為男子組和女子組進行比賽，前5項男女組排名前3名可獲得加碼 500元、300元、100元的電子禮券。此外，因應即將到來的聖誕節，現場特別舉辦抽獎，活動期間完成7個項目體驗即可參加，首獎為中華emoving Shine電動自行車1台；二獎為Nintendo Switch 主機2台；三獎為按摩槍3組，邀請市民一起同樂，體驗運動科技的魅力。

運動產業科技化已成全球趨勢，也是我國未來重點推動方向，桃園市政府體育局局長莊佳佳提到，透過積極推動運動科技發展之創新競賽模式，展現科技融入於運動的各個不同對象與場域，提升大眾對於運動科技的認識，尤其在疫情之下，民眾不必出門，也能在家體驗各種不同運動項目，減少交通移動及群聚的機率。

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