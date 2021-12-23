2021桃園市運動科技體驗競賽登場　邀市民體驗抽聖誕禮

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「桃園市運動科技體驗競賽」今年首度在桃園舉辦，副市長高安邦表示：「桃園市持續推動智慧城市的建置，將科技運動融入其中，未來城市建設包括5G應用，讓科技運動推動更加快速，生活層面應用也更廣泛；桃園智慧城市建設一直走在台灣的最前面，不只運動方面，生活教育、交通等都是我們桃園向前躍進很重要的部分。」
本次體驗競賽運動項目中，包含專注力代表的《磐昇國際》光學感應數位箭靶互動式射箭競賽；肌耐力代表的《宇康醫電》AIoT 整合力伽划船機模擬奧運級水道的划船競賽；平衡力代表的《建菱科技》以智慧平衡板進行貪食蛇遊戲競賽；敏捷力代表的《神寶醫資》利用智慧感測結合運動地墊進行體適能競賽；反應力代表的《維亞娛樂》VR 體感模擬射擊電競賽，以及考驗爆發力的《海量智能》智能羽球、考驗協調力《優力勁聯》的AR動滋動等7種項目。
活動現場高安邦體驗了AR動滋動，跟著螢幕進行簡單的體適能活動，以及在旁欣賞智能羽球的比賽內容，他說：「智能羽球利用科技，模仿出戴姿穎的球路，比賽非常有真實感，鼓勵市民朋友多多來參與比賽。」光明國中羽球隊和新屋高中校隊也受邀參與運動科技體驗競賽，直呼很新鮮、很好玩，非常具有挑戰性。
桃園市運動科技體驗競賽各項目分為男子組和女子組進行比賽，前5項男女組排名前3名可獲得加碼 500元、300元、100元的電子禮券。此外，因應即將到來的聖誕節，現場特別舉辦抽獎，活動期間完成7個項目體驗即可參加，首獎為中華emoving Shine電動自行車1台；二獎為Nintendo Switch 主機2台；三獎為按摩槍3組，邀請市民一起同樂，體驗運動科技的魅力。
運動產業科技化已成全球趨勢，也是我國未來重點推動方向，桃園市政府體育局局長莊佳佳提到，透過積極推動運動科技發展之創新競賽模式，展現科技融入於運動的各個不同對象與場域，提升大眾對於運動科技的認識，尤其在疫情之下，民眾不必出門，也能在家體驗各種不同運動項目，減少交通移動及群聚的機率。