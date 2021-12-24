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在外遊子難照顧家人　留意長輩「失智徵兆」

在外遊子難照顧家人　留意長輩「失智徵兆」
在外遊子難照顧家人　留意長輩「失智徵兆」

健康醫療網

2021-12-24 16:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】71歲陳奶奶在鄉下獨居，兒女在外工作，回老家幾天留意到陳奶奶經常忘東忘西，甚至煮飯煮到一半忘記關火，於是趕緊帶至醫院就診，經醫師安排相關檢查，初步判定為失智症，於是替陳奶奶進行進一步檢查及復健治療。

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察覺不對勁　失智多數已是中度

臺中榮總灣橋分院精神部張慧貞醫師表示，目前台灣的社會，多數成年兒女在外工作或結婚成家，沒有跟父母同住，只有逢年過節才回家吃頓飯、住幾晚就走，不會特別注意到父母的變化，等到迷路、走失、尿失禁才發現不對勁，往往病情已是中度以後。

失智有警訊 　應留意評估狀況

張慧貞醫師指出，認識失智症前兆及警訊，平常多加注意及觀察自己或親友有無以下症狀，若有觀察到或有疑慮，建議盡快就醫，接受詳細評估與檢查。例如：忘東忘西，煮飯時電鍋外鍋忘了加水，常忘了關瓦斯，忘了怎麼使用遙控器、洗衣機等電器產品；東西擺放錯亂，找不到東西，無法勝任原本熟悉的事務；重複說同一件事或是重複買同樣的東西；忘記正確的時間及地點，甚至忘記自己的年齡，記不清楚自己有幾個孩子，忘記自己剛剛已吃過餐點，判斷力變差。

此外，還有情緒改變、個性改變、味覺變化、飲食習慣改變，甚至對曾從事的活動顯得沒興趣，不容易學習新的事務；睡眠和生理時鐘障礙，例如才吃過晚飯就要上床睡覺，半夜經常醒來，甚至遊走，白天嗜睡、日夜顛倒等。

可逆性因子多 　預防勝於治療

張慧貞醫師也提醒，部分可找出可逆性病因，例如：維他命B12葉酸缺乏、甲狀腺功能過低症、電解質不平衡、腎/肝功能不良、肺氣腫、慢性阻塞性肺病等，針對病因治療，而因腦中風引致的血管性失智症，也可經治療防止惡化或改善病情，阿茲海默症的治療在早期或中期更見成效。

不過，預防失智症，平時要常動腦有助大腦健康，勇於學習新事物以及每天至少要做十分鐘以上中強度的運動，少量多餐，多攝取蔬果、豆類、堅果、未精製穀類，控制三高（血壓、血糖、血脂），戒掉不良嗜好（菸、酗酒、濫用藥物），更要維持正常作息，失智症是可治療或控制的但要及早。



資料來源：健康醫療網 在外遊子難照顧家人　留意長輩「失智徵兆」

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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