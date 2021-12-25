名家論壇》李兆立／「大新竹」是「好新竹」嗎？

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「近年來地方制度法因應縣市升格的相關修法，除了讓地方制度更加雜亂無章，更造成直轄市與一般縣市間，在規模、資源與自有財源上的巨幅落差，惡化了城鄉差距。」
所以，十年後完全執政的民進黨，是打算如何解決這些問題呢？
答案是，全速推動大新竹合併升格，讓「6都16縣」變成「7都14縣」，直轄市人口比例進一步上看75%。
換句話說，就是讓原本就亟待改革的失衡現況，變得更加失衡！
老實說，現狀當然應該改善，大新竹合併升格也不是不能談，但要談就請好好談。不僅應該一併思考幾個相關的法案配套配套如何修正，也要給予各種合併升格方案更多的討論空間。
正如同蘇貞昌當年對馬政府五都升格的批評：「關係台灣五十至一百年發展的審查，決策過程不能如此粗糙。」
沒想到，十年後的蔡政府卻是：
1.只處理《地方制度法》，不處理重要的配套法案《行政區劃法》及《財政收支劃分法》。
2.攸關五十至一百年發展的變革，《地方制度法》只修第4條的「一個字」。
3.為了要在2022年九合一大選前完成改制，將所有立法及合併方案審查討論，壓縮在短短半年內。
所以，蔡政府到底在趕什麼？
民進黨最主流的說法是，由於新竹有科學園區，而科技業在美中對抗及疫情衝擊下的全球供應鏈重組，遭遇特殊的機會與挑戰，所以要讓新竹縣市合併來因應。
但事實真的是這樣嗎？
首先，科學園區的營運及發展，主管機關其實是「科技部新竹科學園區管理局」。長年以來，無論是園區內廠商的各種需求，或是對外找尋更多基地，都是由竹科管理局一手包辦，而各地政府為了爭取科學園區進駐，往往也是樂意配合。
新竹的縣市政府當然不是完全的局外人，但要說靠地方政府來支應竹科廠商的全球佈局，真的太過頭了。
其次，台灣的科學園區不止在新竹，光是竹科管理局轄下就有新竹竹科、苗栗竹南、苗栗銅鑼、新竹生醫、桃園龍潭及宜蘭園區。照民進黨的邏輯，為了讓地方政府更有效支應園區廠商的全球佈局，豈不是要把「桃竹苗宜」合併升格？
第三，如果是同時考量科學園區及區域整合，那竹竹合併就更不該獨漏擁有兩個園區的苗栗，否則未來同樣會面對「同是園區，卻面臨縣市不同調」的狀況。
當然也有人會說，苗栗並非都落在大新竹生活圈，應該考慮分割後分別併入大新竹及大台中，但如果考量生活圈，無論是南桃園恐怕也要考慮劃入大新竹，或是到底哪些範圍要畫入，都需要仔細思考及討論。
事實上，目前的6都16縣同樣面對生活圈與行政區劃有相當落差的問題，正是因為如此，才要回到全國整體區域重劃的角度來思考，而不是單單處理新竹，否則只會加劇前面提到的城鄉落差及區域失衡。
例如，一旦大新竹合併升格成7都，台灣北部會進一步從4都變成5都，這樣豈不是進一步造成南北差距？
排除了一切可能後，理由真的只剩下一個，就是為了要趕在2022年大選前完成。下一個問題是，攸關區域整體發展的重大討論，為何要以選舉為主要考量，去壓縮所有立法及升格方案的審查討論時間？
制度最怕因人設事，更怕倉促上路。如今的大新竹合併升格，正好兩個毛病都犯了。我們要問的是，這樣的錯誤模式，為何從馬政府到蔡政府，會一錯再錯？
還在認為「支持大新竹」才是「支持台灣隊」的人應該想一想，如果同樣的事情換成國民黨政府做的，你能不能接受？或者進一步想清楚，你支持的是哪個年份的民進黨？
●作者：李兆立／政治工作者
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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