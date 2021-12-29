中國大陸啟動私帳戶稽查　專家提醒台商留意資金進出風險

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至於中國大陸稅局如何稽查資金流？勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐曉婷指出，主要透過金稅3期與大數據的分析及金稅4期的聯網核查，偵測出異常的交易態樣，常見的狀況包括一、資金收付頻率和金額與企業規模不相匹配；二、企業經營範圍與資金收付流向明顯不符；三、短期間內對相同的收付款人有頻繁的資金往來；四、有意化整為零，規避大額支付交易的監測；五、個人銀行帳戶短期內累計100萬人民幣以上的現金收付。
其實，私帳戶的資金進出都存在風險。就華東與華南地區稅務案例來看，都是從私帳戶支出面稽查。徐曉婷說，除了薪資之外，也常見利用私帳戶支付佣金、福利支出、股東往來或跨境換匯，牽涉扣繳稅務責任及換匯風險。若再進一步稽查私帳戶的資金來源，恐引發企業短漏報收入的企業所得稅、增值稅與附加稅費的稅務風險。
依照中國大陸的稅收徵收管理法規定，若企業未盡扣繳責任，由稅務機關向納稅人追繳稅款，對扣繳義務人處應扣未扣、應收未收稅款0.5倍至3倍的罰款；若企業不進行納稅申報，不繳或者少繳應納稅款的，由稅務機關追繳其不繳或者少繳的稅款、滯納金，並處不繳或者少繳的稅款0.5倍至5倍的罰款。
因此，徐曉婷提醒，這兩案例並非單一事件，中國大陸稅局利用大數據及聯網核查等科學方式稽查，從私帳戶追蹤到公帳戶的案例經常發生，除了補繳稅款外，還要繳納大量的滯納金和罰款，構成犯罪事實，甚至還要承擔刑事責任，建議中國大陸台商依法合規交易及資金流轉，避免暴露於風險之中。