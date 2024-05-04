獨／澎湖「公認最雷行程」曝！遊客愣：根本騙錢　在地導遊揭真相

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貼文曝光後，吸引不少網友紛紛回應「在地人根本不推的行程....」、「還好有聽朋友建議不去釣，因為聽說都釣不到」、「當船長的怎麼可能不知道點，主要他們不想開出去遠一點的地方，上次就去夜釣小管被澎湖朋友們笑」、「夜釣小管兩次，兩次都是全船槓龜」、「真的不能同意你更多，真的超級浪費錢，不如直接去小吃店吃小卷米粉」。
夜釣小管公認「澎湖最雷行程」！在地導遊揭真相
@s66666666668此趟澎湖最雷行程，這個千萬不要花 #哈班甲蝦米 #tiktok美食製作人 #tiktok銀牌創作者 #美食分享 #澎湖 #澎湖花火節 #夜釣 #夜釣小管 #不推薦 @偌涵│斜槓護理師 @偌涵│行善送暖好運到 @偌涵│直播帳號
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而《NOWnews》記者也曾經到澎湖出遊兩次，因為有當地朋友，過去想要去體驗夜釣小管時，意見都直接被澎湖朋友打回，到底為什麼大家都這麼不推「夜釣小管？」記者也實際訪問了在地導遊，他表示「小管確實可以用釣的沒錯，只是通常都是澎湖人專門在釣的，他們會去看潮汐變化跟地點，但是觀光船他就是固定的點，有的點可以釣很多小管，但觀光船根本沒開到那麼遠的地方去」。
導遊解釋：「畢竟觀光船就是固定時間出發，業者如果停船地點不對、潮汐變化不對當然就釣不到，客人短短兩小時在不對的時機點出發，全船又都沒有釣到的情況下，當然就會覺得很雷，如果又剛好出海暈船，就會變成花錢出去暈船的感覺，最後就是業者本身專業度也不足，在開始釣之前如果有專業講解，客人就算沒釣到也不會覺得像詐騙，但因為有的業者雖然經營這塊觀光，但是自己根本也不知道怎麼夜釣小管或是看潮汐、看地點，所以遊客才會覺得不好玩、沒體驗」。
澎湖看完花火節這樣玩！兩大跳島行程必備 二崁聚落搭玄武岩超讚
到了這個澎湖觀光旺季，大家除了去看花火節之外，記者也以出遊兩次的經驗來推薦大家幾個行程，幾乎都是必去又好玩的行程，讓你去澎湖再也不會踩雷哦！
📌澎湖跳島系列一：東海無人島跳島一日遊/價格均價950元至1200元不等
這個行程會去一個名為「澎澎灘」的地方，在那裡會有水上活動可以玩，會耗掉一整個上午，下午會開始坐船到各種無人島嶼上拍照、餵食海鷗等等，適合愛玩水的一群朋友一起進行。
📌澎湖跳島系列二：澎湖吉貝跳島/價格均價350元至400元不等
這個行程是記者第二次去澎湖所去的，除了可以騎乘機車觀光吉貝島之外，還會到一座「目斗嶼燈塔」停留，不僅可以下水遊玩，而且景色非常漂亮，宛如電影的場景，真的怎麼拍怎麼好看。
📌澎湖景點系列推薦：二崁聚落搭玄武岩
然而說到澎湖的景點，除了跨海大橋必拍之外，過橋的澎湖縣西嶼鄉有古色古香的「二崁聚落」，在當地有清涼好喝又順口的杏仁茶之外，也有古早味豆花可以吃，厲害的是一家名為「魚好生魚片」，每天都是新鮮現宰的生魚片，真的是愛吃生食的人必訪！
除此之外，二崁聚落內還有兩家名為「二崁春」的紀念品店，裡頭販售的菊花餅、花生糖都是在地的招牌，還有販售許多精緻又可愛木雕刻品，覺得天氣太熱還可以買把遮陽傘來用，畢竟澎湖的太陽可是非常毒辣的！逛完二崁聚落之後，就可以到車程只有5分鐘的玄武岩拍拍照，一個下午就能完美結束囉！
以一般遊客三天兩夜的行程來看，第一天就能直接安排「跨海大橋>二崁聚落搭玄武岩」的行程，接著第二天跳島二選一，第三天再到市區去逛街吃飯買黑糖糕等等名產，然後搭機回台灣本島，如果你接下來要去澎湖的朋友，都可以參考看看以上行程，都是在地澎湖人推薦且好玩的哦！