7年級生最愛一片爆紅夯團！成員由4兄妹組成 2021年復出又消失
「IPIS蟑螂合唱團」 於1997年出道，唱紅《忘了我是誰》、《幫個忙》、《分手》、《這就是愛》等歌曲，成員由4兄妹組成，包括大哥黃仕伯Jasper、二哥黃南順Ramson、三弟黃明敏Malvin、小妹黃心心Jennifer，4人皆是菲律賓華僑。當時台灣樂壇開始蓬勃發展R&B曲風，更在台灣歌壇掀起一股Acapella（人聲合唱）風潮，他們一出道就爆紅，直到2004年逐漸淡出演藝圈，7年級生一定都聽過他們！
記者薛羽彤／綜合報導
IPIS蟑螂合唱團走紅7年時間，發行了《蟑螂》、《第二蟑》、《幫個忙》、《忘了我是誰》、《愛重生》共5張專輯，其中《分手》更被選為超夯韓劇《藍色生死戀》片尾曲。除了音樂才華外，他們還自編了獨特的「蟑螂舞」，引領年輕人的模仿風潮。2001年IPIS蟑螂合唱團與唱片公司解約後，逐漸轉往幕後淡出歌壇，2004年以後幾乎沒有他們的消息。
Jasper先前透露，他和Malvin合開一間小餐廳，但不敵2008至2010年金融風暴，最後只得被迫無奈收店。2021年大哥Jasper和三弟Malvin以全新2人組合「PO2」的形式回歸樂壇，推出全新創作單曲《OH寶貝"都會節奏420版"》，但回歸後人氣似乎不如以往，社群最新貼文也停留在2022年9月，再度消失，粉絲想看到4兄妹合體復出，暫時還是遙遙無期。
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