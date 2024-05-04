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劍湖山「滷味阿伯」爆紅！遊樂園唱Rap太洗腦　學生踢館逼哭他

▲劍湖山世界一位滷味攤的老闆經常在園區唱Rap招攬客人，成功打響名號，成為劍湖山的活招牌。（圖/Tik Tok＠luweiuncle）
▲劍湖山世界一位滷味攤的老闆經常在園區唱Rap招攬客人，成功打響名號，成為劍湖山的活招牌。（圖/Tik Tok＠luweiuncle）

記者張嘉哲/綜合報導

大家去劍湖山遊玩的時候看過經典的「滷味阿伯」嗎？近日劍湖山這名「滷味阿伯」相當活躍在社群當中，時常更新個人的Tik Tok平台，也獲得演算法的眷顧，讓不少人看到這位在遊樂園努力唱饒舌賣滷味的老闆。由於滷味阿伯已經是劍湖山的招牌，不少學生畢業旅行到此地都會特別去找他踢館饒舌，沒想到日前一群學生光臨他的攤位時，竟然意外把阿伯逼哭，在社群掀起討論。

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近日劍湖山滷味阿伯在Tik Tok上分享自己被學生給感動哭，是一群再興高中的同學一同到攤位找滷味阿伯，其中一位嘻研社的同學擔任代表出來表演饒舌，該同學表示直接開秀：「阿伯我講這些話不是要diss你，劍湖山有你好玩超過迪士尼」、「為了你的滷味，我甘願掏出我的Money」、「你努力工作儘管天氣炎熱，你用愛心餵飽每個遊客」等。

▲再興高中同學踢館阿伯饒舌現場，結果詞寫的太感動，阿伯當場哽咽哭了，同學也為阿伯加油打氣。（圖/Tik Tok＠滷味阿伯）
▲再興高中同學踢館阿伯饒舌現場，結果詞寫的太感動，阿伯當場哽咽哭了，同學也為阿伯加油打氣。（圖/Tik Tok＠luweiuncle）
隨後滷味阿伯突然性情中來，先是Cue同學掌聲加尖叫之後，哽咽地說「從來沒有人讓阿北感動過，就只有你」，該同學也表示「8年級來的時候就看到你，高中來你還是在這裡，希望大學來還能遇到你」，阿伯則是強忍淚水說不出話，該影片也引來超過70萬人次觀看，在社群引起討論。

劍湖山滷味阿伯即興Rap超強！「緊來呷摟咪」太洗腦

而說到這位滷味阿伯的成名曲，肯定就是那首「緊來呷摟咪（滷味台語）」，固定一個節奏會唱著：「劍湖山世界，歡樂無限歡樂無限，全世界，第一位，唱Rap，賣滷味，一點都不貴，快來買滷味，吃滷味，給你快樂幸福滋味，緊來呷摟咪，真正讚的摟咪，讓我來告訴你，這是幸福好滋味。」

而阿伯也會因應不同的遊客特徵或者行為來改編歌詞，現場就直接即興演出，除了他自己有麥克風之外，他還會準備另外一支麥克風，如果有遊客想要跟他一起唱即興饒舌，他也非常歡迎，整個就是非常好客又放得開的大哥，深受不少年輕族群的喜愛。

▲劍湖山世界的「滷味阿伯」在網路上火速竄紅，不少人到劍湖山都會到阿伯的滷味攤捧場。（圖/）
▲劍湖山世界的「滷味阿伯」在網路上火速竄紅，不少人到劍湖山都會到阿伯的滷味攤捧場。（圖/Tik Tok＠luweiuncle）
阿伯滷味攤價格偏高！真金不怕火煉「阿伯神回應」

而《NOWnews》記者在三年前時曾經去過劍湖山世界，當時候與友人就是被阿伯唱饒舌給吸引，最後也有捧場給阿伯買滷味，店內的滷味是採取「一份秤重」來計價，不過由於是觀光遊樂園的緣故，阿伯的滷味攤販售價格確實是比外面貴，與同行友人點了4樣大約就要450元左右。

撇開價格不看，口感上有一定的水準，還是算好吃的滷味，只能說去遊樂園買吃的東西，本來就要有比外面市售昂貴的心理準備。而有遊客跑到阿伯的社群留言「是不錯吃啦！但是真的有點賣太貴」，阿伯則親自回應：「加上阿伯的熱情，經濟又實惠」，讓不少網友笑翻表示「阿伯真的好活潑！下次去劍湖山也要找他玩」。

@luweiuncle大家好 我是滷味阿伯 這是阿伯唯一的帳號 滷味阿伯MV與大家分享 強力徵求跟我拍過影片的大家 #滷味阿伯 #滷味可宅配 #幸福調味鄉土味 #RAP阿伯 #饒舌嘻哈 #劍湖山世界

♬ 原聲 - 滷味阿伯 - luweiuncle

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