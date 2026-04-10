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舊存摺不要丟掉！行員揭不可取代用途：至少留5年

▲有民眾手邊累積許多本已用完的存摺，但坦言後續根本用不到，不解是否要繼續留存。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）

▲行員說明，若存摺紀錄有交易買賣、借貸，甚至孝親費等，如果不留存摺，也要另外紀錄下來，萬一要向銀行調閱資料，才有確切時間點可找尋。（圖/記者張嘉哲攝）

舊存摺為何要留著？當最強證據：防糾紛又省錢

▲舊存摺建議保存3至5年，其是個人交易紀錄的「最強證據」，如發生房貸申請、消費糾紛或遭人冒用時等問題，變成為最有力的證明，也可省去向各大機構調閱歷史紀錄的費用。（圖/記者張嘉哲攝）

存摺超久沒補登會怎樣？恐被濃縮、每3個月補刷保權益

近年來網路銀行崛起，因方便性大增讓紙本存摺使用率下降，也讓民眾好奇舊存摺該不該留下，不解舊存摺還有沒有存在必要。再銷毀即可。此外，過去也有許多人建議定期補登存摺，避免紀錄被濃縮成一筆，避免未來調閱困難。過去有女網友在Threads發文，好奇詢問「舊的存摺你們會丟掉嗎？還是會留著」，透露手邊累積許多本已用完的存摺，但後續根本用不到，讓她不解是否要繼續留在身邊。在網路上多數網友也都建議留下來，表示「留個幾年後就剪碎丟掉」、「我都會留著，除非很多年的才會丟」、「我都會留著，怕以後出事會後悔」。對此，就有一名銀行行員出面勸留，表示常遇到客戶前來調閱歷史交易紀錄，但時間區間大無從找起，這時候有存摺就十分方便，且不占空間，建議留個5年即可，銀行傳票則留存10年。該名行員進一步說明，若存摺紀錄僅包括薪資、家用等不留下也無妨，但若有交易買賣、借貸，甚至孝親費等，如果不留存摺，也要另外紀錄下來，萬一要向銀行調閱資料，才有確切時間點可找尋。民眾不管是在銀行、郵局等單位開戶，都會拿到一本紙本存摺，藉此讓民眾留存備查紀錄；但存摺仍有一定使用格數，若使用完畢則需更換新簿，舊存摺也會被蓋章作廢後，並可能會在磁條處打洞或剪角。雖然在有網路銀行的現代，舊存摺使用次數變少，但多數人仍建議繼續留下，並建議只少保留3到5年，因其是個人交易紀錄的「最強證據」，如發生房貸申請、消費糾紛或遭人冒用時等問題，變成為最有力的證明，也可省去向各大機構調閱歷史紀錄的費用。過去就有民眾分享經歷，表示曾遇到10幾年前已匯款，如今卻被質疑沒給錢問題，翻箱倒櫃後才靠著存摺當作證據，「不然又說不清了，還好我有留存摺跟匯款單的習慣。」強調若沒留存下來後果不堪設想。另外，也有民眾建議實體存摺應定期補登，避免長期未補登導致明細被濃縮成一筆。以中華郵政為例，若存簿帳戶未登摺筆數累積達到100筆，將會自動合併為「1筆彙總登摺」資料，如果未來要查詢彙整登摺的交易詳情，只能改到網路郵局、網路ATM或者郵局臨櫃辦理。綜上所述，建議民眾保持固定刷存摺的習慣，但並不是每天都要刷，每3個月補登一次即可，不只可以讓個人帳戶紀錄保持清晰，也能避免未來不必要的手續費，並確保在緊急需要財務證明時可以直接使用。