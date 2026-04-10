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中國跳水天才全紅嬋近期傳出遭到長期網路霸凌，甚至傳出施暴者包含其國家隊隊友，事件引發國際高度關注。路透社（Reuters）、新加坡亞洲新聞台（CNA）及《南華早報》（SCMP）皆詳盡報導此案，中國國家體育總局與廣東省體育局已正式向警方報案。新華社更對此嚴厲發聲，痛批這不僅是「飯圈文化」的毒瘤，更是令人不齒的「內部霸凌」。路透社指出，現年19歲的三屆奧運金牌得主全紅嬋，曾在訪談中透露自己面臨巨大的心理壓力。儘管她食量極小，仍因網路對於她「體重與體型」的惡毒評論而被迫瘋狂節食。全紅嬋甚至向《人物》雜誌坦言，在2024年巴黎奧運後，她曾一度嚴肅考慮退役。新加坡亞洲新聞台（CNA）也同步關注此事件，強調全紅嬋的成名使她的私生活被放在顯微鏡下檢視，甚至連她的家鄉邁合村都成了觀光景點，這種「病態粉絲文化」已從崇拜演變成敵意與人身攻擊。根據《南華早報》報導，此次風波的導火線源於社群平台流傳的一組微信群組截圖。該群組擁有超過280名成員，其中竟包含全紅嬋的國家隊隊友、跳水裁判及相關記者。令人震驚的是，該群組明文規定「禁止人身攻擊——除了全紅嬋以外」，甚至出現「隨意咒罵全紅嬋去死」等極端言論。截圖曝光後引發軒然大波，目前該群組管理員已緊急移除運動員並刪除群組，但傷害已經造成。面對這起嚴重的體壇風暴，中國游泳運動管理中心與廣東二沙體育訓練中心接連發表強硬聲明：強烈譴責損害運動員身心健康的惡意行為，並已正式向警方報案。聲明中強調，任何涉及惡意誹謗、侮辱運動員及其家人的行為，一旦查實將嚴肅處理，「絕不縱容、絕不姑息」。官媒新華社對此事的評論更是嚴厲，在相關報導下，網友留言直指這不僅是「毒飯圈」問題，更是「內部集體霸凌（Internal Bullying）」，該評論獲得超過13.5萬次點讚。新華社強調，全紅嬋為國爭光，卻在內部環境遭到如此對待，是體育界的悲哀與恥辱。目前，「全紅嬋報警」與「嚴查誰在攻擊全紅嬋」等話題已衝上微博熱搜。各界呼籲大眾將注意力回歸到運動本身，而非運動員的身體或私人生活。