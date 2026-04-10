我是廣告 請繼續往下閱讀

免費愛心餐「被嫌沒豬肉」吞負評！老闆哽咽還原真相

日前永和分店遭到顧客留下1顆星，負評內容則寫道「愛心待用餐是咖哩醬、飯（沒有肉片）」，甚至有其他網友轉發其評論，質疑店家「利用愛心餐圖利」

▲中田咖哩永和分店近日遭到顧客留下1星負評，原因竟是因「愛心餐沒有肉」。（圖／中田咖哩負責人Threads）

▲中田咖哩近日被質疑「利用愛心餐圖利」，負責人無奈發聲。（圖／中田咖哩性感店臉書）

中田咖哩送免費愛心餐6年！被質疑從中獲利無奈發聲

▲中田咖哩提供愛心餐爆紅後，就連「台語天后」歌手江蕙都深受感動，並長期捐款支持。（圖／中田咖哩夢想店）

位於新北永和的中田咖哩，多年來無私提供免費愛心餐，沒想到近日卻被顧客批評「餐點沒有肉片」，因此被民眾留下1星負評，瞬間引發網友討論。店家負責人受訪時難掩情緒，坦言受到攻擊很難過，更一度哽咽。對於被下負評一事，老闆也無奈發聲，強調店內提供愛心餐長達6年，服務上萬名有需要的人，完全沒想從中獲利，並還原當日情況是因肉品用罄，但仍盡力提供免費咖哩醬與飯，盼外界別輕易以賺錢定義一切。綜合媒體報導，中田咖哩負責人近日在Threads分享，表示，讓店家十分無奈。中田咖哩老闆還原情況，表示愛心待用餐是提供給有需要的朋友免費使用的餐點，相關貼文在網路上引發大量討論，不少網友也紛紛力挺老闆，認為「老闆謝謝你的愛心，但這種人不配」、「表示他不是真的餓，就是蕭貪，真的餓的人不會挑」、「吃免錢還要負評，也是神了」；但也有人持不同看法，認為「如果愛心餐費用是店家自行吸收，這位客人留這評價很有事；如果愛心餐是有其他善心人士已經全額付費，但沒有提供應給的完整餐點內容，那是店家有事。」據悉，中田咖哩持續供應免費愛心餐長達6年時間，最初由店家完全自掏腰包支撐，期間內服務上萬名有需要的人，後來因媒體報導才有顧客願意捐款支持，讓這項善舉得以持續下去，就連「台語天后」歌手江蕙都感動，並長期持續捐款支持。，「這樣對一直在努力做這件事的人，其實是種傷害。」