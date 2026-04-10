即將迎接假日，周五小確幸「星巴克買一送一」咖啡優惠有星冰樂！現在預購母親節蛋糕最划算85折買法；今（10）日台中星巴克漢神洲際門市開幕「第二杯半價」、滿額贈送餐具或雨傘。85度C表示，周五咖啡日中大杯咖啡「第二杯半價」，本文統整今天划算咖啡優惠一次掌握。
星巴克：買一送一有星冰樂！母親節蛋糕預購85折
根據星巴克官網，星暖初夏foodomo指定品項好友分享日，4月1日至4月17日，每週三、四、五，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱／風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、巧克力可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者試算最便宜星巴克價格：
◾️特大杯那堤一杯77.5元、2杯優惠價155元（原價310元）
◾️特大杯焦糖瑪奇朵一杯87.5元、2杯優惠175元（原價350元）
◾️特大杯巧克力可可碎片星冰樂一杯85元、2杯優惠價170元（原價390元）
提醒大家，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間；為維持飲品最佳風味，將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；現場庫存售完為止。
2026星巴克母親節蛋糕：預購85折
星巴克今年母親節主打水果系列，包括
清新酸甜的「葡萄夏洛特蛋糕」、熱帶果香交織紅茶奶霜的「 香檸紅心芭樂戚風蛋糕」、濃郁滑順的「荔枝蜜桃巴斯克」 、與經典人氣「香芋布蕾蛋糕」。
預購期間為即日起至5月3日，結帳購買母親節蛋糕與指定商品享「單件9折」優惠，
購買兩件（含）以上母親節蛋糕與指定商品享「88折」優惠。購買5吋（含）以上冷藏蛋糕、果粒優格提袋禮，並於預購期間取貨， 結帳後贈「飲料全品項好友分享」小白單乙張；綜合法式奶油酥餅於預購期間結帳後贈「飲料全品項好友分享」小白單乙張。
星禮程會員專屬今4月10日最後一天，至門市全額以帳號中任一隨行卡或 APP 行動支付購買指定母親節品項，可享會員專屬85折優惠。
星巴克漢神洲際門市4/10今開幕！咖啡飲料第二杯半價、滿額贈優惠
今4月10日（五）12:30，星巴克漢神洲際門市開幕優惠一覽：
◾️咖啡飲料第二杯半價！4月10日（五）至4月14日（二），凡原價點購80元以上糕點（不含手工餅乾），即可點購兩杯相同口味／容量／冰熱皆一致的飲料，享第二杯半價優惠。
◾️滿額贈周邊商品！4月10日（五）至4月23日（四），憑當日單筆消費滿1,000元發票，可獲得「星巴克餐具組」乙組；當日單筆消費滿1,800元發票，
可獲得「星巴克小熊輕量晴雨傘」乙把。
提醒大家，4月16日（四）當日不參加本活動；以上活動僅限星巴克漢神洲際門市使用；不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、冰淇淋飲品、虹吸式咖啡及含酒精飲料；活動不適用於外送外賣、預訂、行動預點服務；單筆交易最高限購兩杯（乙杯支付原價；乙杯支付半價）並限當場一次領取；優惠不併用；優惠品項依各門市實際數量為準，售完為止；詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
星巴克漢神洲際門市 資訊
地址：台中市北屯區崇德路三段865號2樓
電話：04-2422-7747
85度C：中大杯咖啡「第二杯半價」周五優惠！
85度C表示，今週五咖啡日，全台門市中大杯咖啡「第二杯半價」優惠開喝。
提醒大家，限同品項同大小；寄杯辦法依各門市公告為主；限現場購買；外送及電話訂購不適用。
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根據星巴克官網，星暖初夏foodomo指定品項好友分享日，4月1日至4月17日，每週三、四、五，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱／風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、巧克力可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者試算最便宜星巴克價格：
◾️特大杯那堤一杯77.5元、2杯優惠價155元（原價310元）
◾️特大杯焦糖瑪奇朵一杯87.5元、2杯優惠175元（原價350元）
◾️特大杯巧克力可可碎片星冰樂一杯85元、2杯優惠價170元（原價390元）
提醒大家，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間；為維持飲品最佳風味，將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；現場庫存售完為止。
星巴克今年母親節主打水果系列，包括
預購期間為即日起至5月3日，結帳購買母親節蛋糕與指定商品享「單件9折」優惠，
星禮程會員專屬今4月10日最後一天，至門市全額以帳號中任一隨行卡或 APP 行動支付購買指定母親節品項，可享會員專屬85折優惠。
今4月10日（五）12:30，星巴克漢神洲際門市開幕優惠一覽：
◾️咖啡飲料第二杯半價！4月10日（五）至4月14日（二），凡原價點購80元以上糕點（不含手工餅乾），即可點購兩杯相同口味／容量／冰熱皆一致的飲料，享第二杯半價優惠。
◾️滿額贈周邊商品！4月10日（五）至4月23日（四），憑當日單筆消費滿1,000元發票，可獲得「星巴克餐具組」乙組；當日單筆消費滿1,800元發票，
可獲得「星巴克小熊輕量晴雨傘」乙把。
提醒大家，4月16日（四）當日不參加本活動；以上活動僅限星巴克漢神洲際門市使用；不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、冰淇淋飲品、虹吸式咖啡及含酒精飲料；活動不適用於外送外賣、預訂、行動預點服務；單筆交易最高限購兩杯（乙杯支付原價；乙杯支付半價）並限當場一次領取；優惠不併用；優惠品項依各門市實際數量為準，售完為止；詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
星巴克漢神洲際門市 資訊
地址：台中市北屯區崇德路三段865號2樓
電話：04-2422-7747
85度C表示，今週五咖啡日，全台門市中大杯咖啡「第二杯半價」優惠開喝。
提醒大家，限同品項同大小；寄杯辦法依各門市公告為主；限現場購買；外送及電話訂購不適用。