115年3、4月統一發票中獎號碼在今（25）日開出，千萬獎號為「19531471」，稍早全聯福利中心宣布，全聯共計開出 1 張1,000 萬元特別獎及 1 張200 萬元特獎發票，最幸運的消費者僅花費 139 元購買火鍋食材，就順利將千萬大獎抱回家。全台全聯門市總計開出超過 26 萬個大小獎項，日前有到全聯的朋友，趕快對一下手中的發票。
全聯只花139元中1千萬！購物內容、發票開出門市位置一次看
2026年3、4月統一發票中獎號碼出爐，全聯福利中心公布，本期開出1張特別獎及1張特獎，詳細地點與金額如下：
1000萬特別獎開出地點：全聯福利中心台中清水中興門市
消費金額： 新台幣 139 元
購買品項： 火鍋食材
200萬特獎開出地點： 全聯福利中心高雄鳳山武營門市
消費金額： 新台幣 107 元
購買品項： 牙線棒
支付方式： 全支付（PX Pay Plus）
該名幸運兒僅花費 107 元購買日常必備的潔牙用品，並利用電子載具與全支付付款，不僅環保、省時，更幸運抱走 200 萬元特獎。
全聯也表示，115年 3、4 月份全台消費發票中，全聯門市共計誕生了超過 26 萬個大小獎項，提醒3、4月份有來全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，幸運得主可能就是自己喔！
統一發票3、4月中獎號碼一覽
📌特別獎號碼：19531471
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：85941329
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：07225810、20231230、83518781
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
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2026年3、4月統一發票中獎號碼出爐，全聯福利中心公布，本期開出1張特別獎及1張特獎，詳細地點與金額如下：
1000萬特別獎開出地點：全聯福利中心台中清水中興門市
消費金額： 新台幣 139 元
購買品項： 火鍋食材
200萬特獎開出地點： 全聯福利中心高雄鳳山武營門市
消費金額： 新台幣 107 元
購買品項： 牙線棒
支付方式： 全支付（PX Pay Plus）
全聯也表示，115年 3、4 月份全台消費發票中，全聯門市共計誕生了超過 26 萬個大小獎項，提醒3、4月份有來全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，幸運得主可能就是自己喔！
📌特別獎號碼：19531471
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：85941329
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：07225810、20231230、83518781
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。