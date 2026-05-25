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全聯只花139元中1千萬！購物內容、發票開出門市位置一次看

▲全聯福利中心高雄鳳山武營門市開出200萬特獎發票。（圖／GoogleMaps）

▲統一發票3月、4月完整中獎號碼一圖看！（圖/NOWNEWS社群中心製）

統一發票3、4月中獎號碼一覽

115年3、4月統一發票中獎號碼在今（25）日開出，千萬獎號為，稍早全聯福利中心宣布，全聯共計開出 1 張1,000 萬元特別獎及 1 張200 萬元特獎發票，最幸運的消費者僅花費 139 元購買火鍋食材，就順利將千萬大獎抱回家。全台全聯門市總計開出超過 26 萬個大小獎項，日前有到全聯的朋友，趕快對一下手中的發票。2026年3、4月統一發票中獎號碼出爐，全聯福利中心公布，本期開出1張特別獎及1張特獎，詳細地點與金額如下：消費金額： 新台幣 139 元購買品項： 火鍋食材消費金額： 新台幣 107 元購買品項： 牙線棒支付方式： 全支付（PX Pay Plus）該名幸運兒僅花費 107 元購買日常必備的潔牙用品，並利用電子載具與全支付付款，不僅環保、省時，更幸運抱走 200 萬元特獎。全聯也表示，115年 3、4 月份全台消費發票中，全聯門市共計誕生了超過 26 萬個大小獎項，提醒3、4月份有來全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，幸運得主可能就是自己喔！同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。