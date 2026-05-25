我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡瓜（如圖）近日在節目中公開豪宅奢華內部，就連綜藝天王也忍不住驚嘆不已。（圖／下面一位YT）

藝人胡瓜的YouTube節目《下面一位》近日開箱位於宜蘭頭城、造價15億元的頂級豪宅「阿拉伯宮」，屋內奢華裝潢引發網友熱議，屋主身分也再次掀起關注。其屋主是被稱為「台灣阿拉伯王」的已故企業家林昭文，過去在中東經營餐廳致富，賺進百億後返鄉經營百貨公司、度假村，並興建這棟奢華的「阿拉伯宮」。林昭文過去白手起家，曾販賣文具、經營印刷廠，石油危機發生後，因台灣景氣不佳，國內生意做不下去，於是他前往沙烏地阿拉伯投資餐飲業，成立「華宮」餐廳，生意好到有人拿著號碼牌排隊3、4個小時，餐廳更一度拓展40家分店，據傳全盛時期年營收超過8億元，就連阿拉伯的首富、王子都是常客。外傳，林昭文經商有成後於1986年帶著百億身家返鄉，於宜蘭興建友愛百貨，成為當地重要地標。此外，他還在宜蘭頭城海邊打造奢華的「阿拉伯宮」，這棟占地超過3600坪的宏偉建築十分神秘，過去在網路上傳出要價30億，不過過去林家友人表示，這座阿拉伯宮完工後，林家人只一起住過一個晚上，多數時間都由林昭文用來招待客人，包括前總統李登輝、前副總統連戰、台塑集團創辦人王永慶等人都曾造訪。近日胡瓜前往開箱，在節目中公開豪宅奢華內部，公開20年來從未對外開放、連屋主家人都沒住過的主臥房區域，不僅有玫瑰大理石旋轉樓梯，還有貼滿純金箔的床組，還有琳瑯滿目的珠寶，連胡瓜都驚嘆不已。林昭文2019年因胰臟癌病逝，享壽83歲，所打造的「阿拉伯宮」日前傳出已經出售，且價格高達25億元，然而經手業者卻表示「尚未正式成交。」豪宅未來動向備受矚目。