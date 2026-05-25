周一開工不憂鬱！根據星巴克官網，限今天5月25日全台門市「星巴克買一送一」有星冰樂，大杯55元起咖啡優惠最便宜買法推薦，使用uniopen聯名卡飲料好友分享，活動時間、菜單一覽。全聯福利中心表示，平日限定精品美式、小農拿鐵都「現折10元」
星巴克：今買一送一有星冰樂！大杯55元起咖啡優惠、活動時間
星巴克表示，今周一開工咖啡優惠「星巴克買一送一」有星冰樂！最便宜買法推薦，即日起至6月30日，活動期間每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者試算平均每杯優惠價格：
◾️「芒果火龍果檸檬星沁爽」55元（兩杯優惠價110元）
◾️「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
◾️「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
◾️「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
◾️「蘋果山茶花風味氣泡美式」72.5元（兩杯優惠價145元）
提醒大家，本活動限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（如：Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）與使用附加之電子票證儲值卡（如：icash 2.0）付款及自動加值等交易。交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
全聯福利中心：平日限定精品美式、小農拿鐵「現折10元」
全聯福利中心OFF COFFEE夏日限時咖啡優惠也開喝，即日起至7月9日，平日限定周一至周五「現折10元」：
◾️「精品美式」特價35元（原價45元）
◾️「小農拿鐵」特價45元（原價55元）
推薦記得自帶環保杯還能再省5元！官方表示，嚴選CQI評鑑80分以上精品咖啡豆；拿鐵以阿秀鮮乳調製，滑順好喝。
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星巴克表示，今周一開工咖啡優惠「星巴克買一送一」有星冰樂！最便宜買法推薦，即日起至6月30日，活動期間每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
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