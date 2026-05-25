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聖安東尼奧馬刺今（25）日在主場與奧克拉荷馬雷霆展開NBA季後賽西區決賽G4，賽前馬刺球團精心安排了一場高潮迭起的「吉祥物大亂鬥」中場鬧劇。現場甚至出乎意料地請出世界摔角娛樂（WWE）的名人堂傳奇明星亨利（Mark Henry）現身助陣，在全場觀眾的驚呼與歡呼聲中，拿起手中的折疊鐵椅，狠狠往假雷霆吉祥物身上砸下去，瞬間讓黑衫軍主場萬名球迷的氣氛嗨到最高點。馬刺隊主場突然闖入了一名身穿雷霆隊0號球衣、刻意模仿雷霆隊當家吉祥物「野牛 Rumble」的假冒角色。這隻假野牛一登場就氣焰囂張，直接在球場正中央的馬刺隊徽上，將馬刺隊正版吉祥物強行放倒在地，並對著現場看台上的觀眾瘋狂挑釁叫囂。正當全場球迷配合大螢幕營造出求救氛圍時，球場的現場音樂風格突變。球員通道口隨即出現了一尊久違的巨漢身影，他正是獲封「世界最強男人」稱號的WWE名人堂傳奇摔角手馬克亨利（Mark Henry）。身為馬刺隊鐵桿粉絲的亨利，今日身穿黑色T恤霸氣踏入球場，手中更拿著摔角賽事中最具代表性的傳統武器「折疊鐵椅」。只見亨利帶著滿臉怒火走向場中央，在全場觀眾的驚呼與歡呼聲中，揚起手中的折疊鐵椅，狠狠往假野牛的屁股「招呼」下去。遭受重擊的雷霆吉祥物頓時應聲倒地並在地上痛苦翻滾，最後直接被多名工作人員用擔架抬離球場。成功解救馬刺小野狼的亨利，隨後在場中央與小野狼熱情擁抱，並高舉雙手接受全場球迷的歡呼。現場大螢幕也隨即打出致敬字幕，向這位前WWE世界重量級冠軍表達最高敬意，讓季後賽的球場瞬間變成了摔角狂熱的娛樂舞台。事實上，這已經不是亨利第一次在聖安東尼奧主場展現他的「痛苦名人堂」經典本色。早在2017年季後賽馬刺隊對決休士頓火箭的系列賽中，亨利就曾用相同的鋼鐵折疊鐵椅，無情痛擊過假冒的火箭隊吉祥物。這次雷霆吉祥物試圖前來挑釁再度踢到鐵板，也讓資深的馬刺隊球迷在X平台上發文笑稱：