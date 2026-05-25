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高鐵5/25一早發車延誤！通勤族崩潰：晚30分鐘要遲到了

▲受到事故影響，苗栗路段目前只能採「單線雙向」方式行車，全線班次陸續出現20分鐘以上延誤。（圖／翻攝自台灣高鐵APP）

高鐵苗栗路段今（25）日清晨傳出號誌異常事故，台灣高鐵表示，凌晨進行營運前作業時發現道岔訊號異常，目前故障區間只能以單線雙向方式行車，因此造成全線列車延誤20分鐘以上。大量通勤族一早被打亂行程，不少人發文哀號「真的要遲到了」、「第一次遇到高鐵誤點」。高鐵公司強調，維修團隊已持續搶修中，將盡速恢復正常運行。高鐵公司表示，今天凌晨進行營運前準備作業時，苗栗區間發現道岔訊號異常，為了確保行車安全，維修團隊第一時間趕赴現場搶修，同步啟動應變調度措施。由於故障區段暫時無法正常雙向通行，目前列車只能以單線雙向模式維持運轉，也因此牽動全線班次調度，造成各車次普遍延誤20分鐘以上。不少通勤民眾紛紛在社群平台發文抱怨，「搭3年高鐵去上學，第一次遇到誤點」、「第一次遇到高鐵誤點，28分鐘…還搭最早的一班」、「高鐵延遲30分鐘，真的要遲到了」、「搭了這麼多年高鐵，第一次碰到上班車延誤」，還有人一早趕著上班、上課，卻看到資訊看板連兩班車都延誤19至29分鐘。高鐵公司指出，目前維修與調度人員仍持續全力排除障礙，希望盡快恢復雙向正常行車。對於此次號誌異常造成旅客行程延誤與不便，高鐵公司也向民眾表達歉意。