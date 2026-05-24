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中壢文創夜市確定 6/13 開幕！占地 1,646 坪、破百攤位登場

▲中壢文創夜市官方今（24）日正式宣布，將於 6 月 13 日正式開幕。（圖／中壢文創夜市）

▲「中壢文創夜市」所在的停車場地板不是碎石路，而是鋪好的柏油路，逛起來更加舒服。（圖／記者潘毅攝）

千坪夜市開在地下道附近！在地人憂交通壅塞

▲「中壢文創夜市」位於普忠路地下道旁，因此也讓大批在地人擔憂會讓塞車問題更上一層樓。（圖／記者潘毅攝）

▲中壢文創夜市占地 1,646 坪，並規劃有 150 至 168 個攤位，集結各式台灣道地美食、傳統小吃、人氣飲品、特色文創商品。（圖／記者潘毅攝）

桃園全新的千坪大夜市確定將在 6 月 13 日開幕！今（24）日官方宣布將在 6 月 13 日正式開幕，營業時間為每週五、六、日下午 5 點一路營業到深夜 12 點。不過，實際地址曝光後，也讓大批在地人愣住：中壢文創夜市官方今（24）日正式宣布，將於 6 月 13 日正式開幕，未來營業時間為每週五、六、日的傍晚17時至24時，地點則是在桃園市中壢區普忠路 116 號正後方，也就是中原文創停車場旁。中壢文創夜市占地 1,646 坪，並規劃有 150 至 168 個攤位，集結各式台灣道地美食、傳統小吃、人氣飲品、特色文創商品。而開幕當天，還有限量驚喜大禮包與現場摸彩活動，預期將吸引一大波人潮。「中壢文創夜市」是由興仁國際開發有限公司團隊經營，過去有過「興仁花園夜市」、「中壢仁海宮夜市」的經營經驗，對於大規模花園夜市的經營很有一套。而且與先前仁海宮夜市不同的是，這一次「中壢文創夜市」所在的停車場地板不是碎石路，而是鋪好的柏油路，逛起來更加舒服。不過「中壢文創夜市」即將開幕的消息曝光後，也讓大批中壢人開始擔憂，因為地點就在內壢工業區下班通行路線，以及平時交通就很壅塞的普忠路上。平時該路段車流量就已經很大，未來週末夜市開幕之後，恐怕會讓交通壅塞問題更上一層樓。不少中壢人也在地方社團提出擔憂：「那邊已經夠塞了，還要讓一堆車子迴轉進出夜市停車場」、「大家的反應都一樣，交通大事不妙」、「那附近已經很塞了，又要更塞了，上班族的惡夢」、「準備塞爆」。《NOWNEWS》記者也實地前往現場考察，發現進入夜市的入口就在普忠路地下道的旁邊，進出都仰賴著一個小巷子，另一側的路則似乎尚未開放通行；附近的停車場則要停到對向的中原文創園區停車場，屆時交通恐怕真會如在地人擔憂的出現塞車現象。