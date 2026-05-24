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綜藝天王胡瓜的熱門YouTube節目《下面一位》再次解鎖新地標！最新一集節目中，胡瓜率領團隊開箱位於宜蘭頭城海邊、全台最神祕的頂級豪宅「阿拉伯宮」。這棟占地超過3600坪的宏偉建築，過去在網路傳聞身價高達30億，節目中首次證實真實造價為15億元。內部不僅藏有博物館級珍寶，更首度曝光從未公開的私人房間，其中的「流金貼金箔皇室床」與「全透明天空步道廁所」讓見多識廣的瓜哥也驚呼連連。而這棟奢華城堡的背後，竟然源自於林董對太太的一段超浪漫約會承諾。許多人開車經過宜蘭頭城海邊，都會被這座中東風格的白色圓頂建築吸引。外界盛傳屋主林昭文董事長是在中東賣礦泉水發跡，但節目中林總經理特別澄清，林董當年因石油危機遠赴中東，全盛時期經營了40幾間大型中國餐廳。事業成功後，林董為了實現年輕時的諾言，買下了這塊地。原來林董是羅東人、太太是頭城人，兩人年輕談戀愛時最常在宜蘭海邊約會，林董當時就對太太承諾：「哪一天我賺到錢，我一定買這裡給你住。」 事業有成後他果真大手筆兌現承諾，除了阿拉伯宮，還在旁蓋了中式建築桂聯園送給妻子。蓋好20年來，一家人其實只在這裡聚餐過一次，平時根本無人居住。光是每個月的割草、水電等基礎維護費就要20至30萬元，且外牆的特殊漆料，只要油漆一次就得花費超過2000萬元，養房天價令人咂舌。這次《下面一位》獲得特權，開箱了20年來從未對外開放、連屋主家人都沒住過的主臥房區域。要登上二樓，必須經過兩座耗時兩年打造、必須精準對齊紋路的花蓮玫瑰大理石旋轉樓梯。走進林董的主臥室，法式建築空間內擺放著一組貼滿純金箔與銀箔的超大皇室床組，奢華程度驚人，胡瓜開玩笑坐在椅子上體驗：「坐在這裡，明天一億、一百億的案子馬上就能簽下來！」另外還有廁所地板竟然設計成全透明的玻璃天空步道，下方完全穿透，讓瓜哥當場驚嚇退後，直呼：「這玻璃誰敢踩啊！睡醒會覺得在另外一個世界。」阿拉伯宮內部像是一間大型能量博物館，收藏了巨大天然玉石彌勒佛、白玉觀音、滿滿的翡翠珠串與巨型鐘乳石。因為海景視野絕佳，打開窗就能看到無敵龜山島，當年台塑集團創辦人王永慶、前中研院院長李遠哲都曾是座上賓。在琳瑯滿目的藏品中，一塊巨大的天然樹瘤藝術品深深吸引了胡瓜。這塊樹瘤自然生長成人類大腦的形狀，寓意更是巧合的叫「瓜瓞綿綿」。瓜哥一看到瞬間失守，認為這根本寫著自己的名字，當場向林總經理瘋狂暗示：「這放我家多好！你幫我談一下，我一定要收這個！」