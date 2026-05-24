2026全民普發一萬元「國民支援金」特別條例草案還在等！各縣市地方補助先加碼，其中，澎湖西嶼鄉公所表示，每人發放振興經濟禮金新台幣10000元整現金拍板定案，最快第一階段6月2日起開放領取；由原訂規劃每人5000元直接翻倍，兩階段至7月31日前，申請資格、發放對象、發放金額、攜帶證件、注意事項一次整理。
因應關稅衝擊、油價與原物料上漲、國旅衰退及地方產業不振等因素，尚未等到全民普發一萬元「國民支援金」，澎湖地方各鄉鎮陸續規劃提出加碼政策。
澎湖西嶼鄉公所為提振地方消費、振興經濟及促進觀光產業發展，特別推出「振興經濟禮金」發放措施。原訂發放每人5000元振興經濟禮金，經西嶼鄉民代表會提案通過，已拍板定案「直接翻倍」為發放每人10000元。預估全鄉約有8000多人受惠，最快第一階段6月2日起分階段開放領取，至7月31日前，皆可依規定時間、地點領取，總經費超過8000萬元。
加碼10000元！澎湖西嶼鄉公所6/2起 申請資格、領取方式一次看
一、發放對象：
民國115年4月30日仍設籍於西嶼鄉之鄉民（含當日前出生之新生兒，且其父或母一方在基準日仍設籍於西嶼鄉，新生兒在領取期間設籍於西嶼鄉），均符合領取資格（非新生兒以西嶼鄉戶政事務所提供名冊為準）。
二、發放金額：每人發放振興經濟禮金新台幣10000元整現金。
三、發放時間：（如有延後另行公告）
（一）第一階段6月2日（二）至6月30日（二）上班日09:00-11:30、14:00-16:30：
6月6日（六）加班受理，6月9日及6月25日不開放；地點於各村辦公室。
（二）第二階段7月1日（三）至7月31日（五）上班日09:00-11:30、14:00-16:30：
7月25日（六）、7月26日（日）加班受理；地點於西嶼鄉公所
四、領取應攜帶證件：
（一）本人具領時應攜帶：
1. 本人印章（須與國民身分證姓名一致）。
2. 國民身分證正本。
（二）委託代領時應攜帶：
1. 代領人印章（須與國民身分證姓名一致）。
2. 代領人國民身分證正本。
3. 委託人之國民身分證影本。
（三）親自領取及代領者須年滿18歲以上。
（四）未成年人應由法定代理人代領，應攜帶：
1. 法定代理人國民身分證正本（父母雙方）。
2. 法定代理人印章（父母其中一方）。
3. 未成年人國民身分證正本、戶口名簿正本或戶籍謄本正本。
（五）新生兒領取，村辦先受理申請，暫不發放：
115年4月30日前（含當日）出生，於115年7月31日前完成設籍於西嶼鄉者，且其父或母一方在基準日仍設籍於西嶼鄉，得檢附以下文件申請：
1. 新生嬰兒之戶籍謄本正本或戶口名簿正本（要影印留存）。
2. 法定代理人(代領人)之國民身分證正本（要影印留存）。
3. 申請書。(要正本留存、填寫完整＋蓋章）申請要在7月30日前完成，由公所統一於7月31日造冊發放。
（六）符合領取資格者於領取振興經濟禮金前死亡，得由法定繼承人領取：
1. 切結書。
2. 亡者除戶謄本。
3. 亡者之法定繼承人（代領人）國民身分證。
4. 法定繼承人（代領人）印章。
（七）未成年人領取時，由法定代理人代領，但只有一方的身分證，應攜帶：
1. 法定代理人代領切結書。
2. 法定代理人（代領人）國民身分證正本。
3. 法定代理人（代領人）印章。
4. 未成年者身分證正本、戶籍謄本正本或戶口名簿正本。
（八）未成年人領取時，法定代理人皆無法前來→委託他人代領，應攜帶：
1. 法定代理人無法前來委託代領切結書。
2. 法定代理人國民身分證影本（父母其中一方即可）。
3. 代領人國民身分證正本及印章。
4. 未成年者身分證正本、戶籍謄本正本或戶口名簿正本。
五、領取注意事項:
（一）請當場確認領取金額無誤，一旦確認離開，不得再申復。
（二）委託代領人數每人每次以6人為限。
（三）本人及代領人必須攜帶國民身分證正本以供查驗身分。
（四）未成年人或嬰幼兒可能會有「戶口名簿」需攜帶正本（因無照片，需確認各項記事歷程）或「戶籍謄本」（列印日期自115年2月1日起有效，不可省略記事，本人自行申辦者免附）。
（五）委託他人領取如有爭議時，由代領人負起完全之法律責任。
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澎湖西嶼鄉公所為提振地方消費、振興經濟及促進觀光產業發展，特別推出「振興經濟禮金」發放措施。原訂發放每人5000元振興經濟禮金，經西嶼鄉民代表會提案通過，已拍板定案「直接翻倍」為發放每人10000元。預估全鄉約有8000多人受惠，最快第一階段6月2日起分階段開放領取，至7月31日前，皆可依規定時間、地點領取，總經費超過8000萬元。
加碼10000元！澎湖西嶼鄉公所6/2起 申請資格、領取方式一次看
一、發放對象：
民國115年4月30日仍設籍於西嶼鄉之鄉民（含當日前出生之新生兒，且其父或母一方在基準日仍設籍於西嶼鄉，新生兒在領取期間設籍於西嶼鄉），均符合領取資格（非新生兒以西嶼鄉戶政事務所提供名冊為準）。
二、發放金額：每人發放振興經濟禮金新台幣10000元整現金。
三、發放時間：（如有延後另行公告）
（一）第一階段6月2日（二）至6月30日（二）上班日09:00-11:30、14:00-16:30：
6月6日（六）加班受理，6月9日及6月25日不開放；地點於各村辦公室。
（二）第二階段7月1日（三）至7月31日（五）上班日09:00-11:30、14:00-16:30：
7月25日（六）、7月26日（日）加班受理；地點於西嶼鄉公所
四、領取應攜帶證件：
（一）本人具領時應攜帶：
1. 本人印章（須與國民身分證姓名一致）。
2. 國民身分證正本。
（二）委託代領時應攜帶：
1. 代領人印章（須與國民身分證姓名一致）。
2. 代領人國民身分證正本。
3. 委託人之國民身分證影本。
（三）親自領取及代領者須年滿18歲以上。
（四）未成年人應由法定代理人代領，應攜帶：
1. 法定代理人國民身分證正本（父母雙方）。
2. 法定代理人印章（父母其中一方）。
3. 未成年人國民身分證正本、戶口名簿正本或戶籍謄本正本。
（五）新生兒領取，村辦先受理申請，暫不發放：
115年4月30日前（含當日）出生，於115年7月31日前完成設籍於西嶼鄉者，且其父或母一方在基準日仍設籍於西嶼鄉，得檢附以下文件申請：
1. 新生嬰兒之戶籍謄本正本或戶口名簿正本（要影印留存）。
2. 法定代理人(代領人)之國民身分證正本（要影印留存）。
3. 申請書。(要正本留存、填寫完整＋蓋章）申請要在7月30日前完成，由公所統一於7月31日造冊發放。
（六）符合領取資格者於領取振興經濟禮金前死亡，得由法定繼承人領取：
1. 切結書。
2. 亡者除戶謄本。
3. 亡者之法定繼承人（代領人）國民身分證。
4. 法定繼承人（代領人）印章。
（七）未成年人領取時，由法定代理人代領，但只有一方的身分證，應攜帶：
1. 法定代理人代領切結書。
2. 法定代理人（代領人）國民身分證正本。
3. 法定代理人（代領人）印章。
4. 未成年者身分證正本、戶籍謄本正本或戶口名簿正本。
（八）未成年人領取時，法定代理人皆無法前來→委託他人代領，應攜帶：
1. 法定代理人無法前來委託代領切結書。
2. 法定代理人國民身分證影本（父母其中一方即可）。
3. 代領人國民身分證正本及印章。
4. 未成年者身分證正本、戶籍謄本正本或戶口名簿正本。
五、領取注意事項:
（一）請當場確認領取金額無誤，一旦確認離開，不得再申復。
（二）委託代領人數每人每次以6人為限。
（三）本人及代領人必須攜帶國民身分證正本以供查驗身分。
（四）未成年人或嬰幼兒可能會有「戶口名簿」需攜帶正本（因無照片，需確認各項記事歷程）或「戶籍謄本」（列印日期自115年2月1日起有效，不可省略記事，本人自行申辦者免附）。
（五）委託他人領取如有爭議時，由代領人負起完全之法律責任。