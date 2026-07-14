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▲巫苡萱吃貝果的照片看起來完全像是另一個人。（圖／巫苡萱 Ava Wu臉書）

▲巫苡萱本人長這樣，五官甜美但偏尖銳。（圖／資料照）

啦啦隊女神巫苡萱是職棒樂天桃猿以及職排臺中連莊的應援團MC（主持人），也是綜藝節目《天才衝衝衝》的主持班底之一，經常在社群跟粉絲分享美照，但近日就有網友懷疑巫苡萱整形，認為她的近況照五官全都變了，一點都不像她本人，反倒有點撞臉林襄以及愛紗。對此，巫苡萱坦言是自己修圖導致的，否認動臉。巫苡萱近日在臉書分享自己吃貝果的照片，只見她手捧麵包和叉子，對著鏡頭擺出吐舌頭的動作，看起來活潑俏皮，但詭異的是，這張照片中的巫苡萱，五官完全看不出是她本人。粉絲因此紛紛留言：「這是誰？」、「這不是妳吧」、「修成完全不同人，再貼到自己版上到底是？」、「不太像啊」、「感覺有整形」、「這五官根本不同人」、「以為林襄欸」、「這是已經變成愛紗了吧？」面對粉絲的討論，巫苡萱正面回應，坦言有修圖：「各位～～我是很愛修圖的！修圖軟體會員買到最高，所以我會大修特修」，但其實大家對於她修圖沒意見，只是覺得修出來的結果不像本人，很怪異罷了，不過巫苡萱似乎不介意，只希望照片好看就好。巫苡萱過去曾是LamiGirls、Rakuten Girls的一員，2022年加入《天才衝衝衝》主持群，通告行程變多，因此她近年才轉當球場MC，沒有再跳啦啦隊。去年巫苡萱更因主持《天才衝衝衝》入圍第60屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，星途頗為順遂，IG有83萬人追蹤。