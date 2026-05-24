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好市多出手抓退貨慣犯！門口裝新機台鎖定黑名單

好市多近幾年於部分賣場入口處，安裝、升級會員卡掃描機，會員只要一掃，後台系統直接能連結個人消費紀錄，馬上讓店家能掌握該會員是否存在異常的退貨頻率。

▲好市多過去以「100%滿意保證」退貨服務著名，但近年來悄悄藉由數位追蹤方式鎖定頻繁退貨慣犯。（示意圖／記者陳明中攝）

好市多退貨將變嚴格！生鮮食品不能亂退、高價電器早限制只有90天

▲好市多退貨規定悄悄變嚴，不少電子產品、高價電器已限制需於90天內退貨。在台灣也有規定如金條、金塊、與24K黃金金飾等貴重金屬商品不接受退貨。（圖／NOWNEWS攝）

美式賣場好市多（Costco）提供極具彈性的退貨服務，多數商品基本上沒有退貨期限，但近年來退貨機制被濫用狀況越來越嚴重，根據美國消費情報網站《DealNews》報導，好市多過去以「100%滿意保證」退貨服務著名，但最近悄悄藉由數位追蹤方式鎖定頻繁退貨慣犯。據悉，藉由「高頻退貨標記」方式，，並退還會員年費。事實上，過去屢傳好市多會員將生鮮食品退貨，雖然好市多確實同意會員將已開封食品退款，但經常發生過期已久、明顯變質或剩餘分量過少的狀況，未來好市也將針對生鮮食品退貨審查變嚴格。報導提到，好市多將數位科技升級，並不是要刁難顧客或是使會員權益縮減，主要是希望杜絕少數消費者的濫用行為，且目前好市多依舊有提供退貨政策，但並非無限制可使用，不少3C電子產品、高價電器已限制需於90天內退貨。此外，在台灣也有規定如金條、金塊、與24K黃金金飾等貴重商品不接受退貨。