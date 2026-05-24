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台灣傳奇泡麵宣布復活！老饕等到全哭：曾賣1個月就缺貨

▲有民眾光顧超商時發現，曾消失一段時間的「素飄香麻辣燙豆漿粉」限定版本終於回歸。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部臉書）

素飄香麻辣燙豆漿粉哪裡買？販售通路速看：野菜多附豆漿粉版也開賣

▲維力食品於2025年6月推出「附加豆漿粉版本」的麻辣燙泡麵，開賣後隨即造成搶購風潮。（圖／維力鬥陣呷臉書）

官方今年也聽到大家心聲，宣布再次開賣素飄香麻辣燙限定版本，並於4大超商、全聯、家樂福販售，甚至俏皮在外包裝寫下「期間限定復活」字樣

同時也推出「素飄香野菜多附豆漿粉」袋裝限定版，並於全聯、大全聯、美廉社、楓康販售

▲除了素飄香麻辣附豆漿粉版本以外，官方也同時開賣「素飄香野菜多附豆漿粉」袋裝限定版。（圖／維力食品官網）

素飄香麻辣燙加豆漿粉評價曝光！眾點2問題：不合胃口

台灣泡麵市場競爭激烈，各大品牌時不時推出新品，來搶攻消費者的味蕾。，讓一票老饕驚喜直喊「終於等到了！」有網友近日在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」感動發文，表示，驚喜直喊「真的復活了！2026年5月他回來了！立刻買了一碗！」飄香麻辣燙豆漿粉回歸消息傳出後，也在各大臉書社團引起熱議，眾多老饕紛紛淚讚「昨天也有去買一包，沒想到有陣子消失，還以為是常態」、，甚至還人搞笑表示「應該沒有一個月又會消失，我猜」。據了解，維力食品推出的「素飄香麻辣燙」因湯頭濃郁又香辣，深受消費者喜愛，但去年有網友開發新吃法，發現素飄香麻辣燙加入無糖豆漿，瞬間讓湯頭升級成濃醇的「麻奶鍋」風味，當時在網路掀起風潮，甚至吸引各大美食影音創作者朝聖試吃，各類影音都突破數十萬點閱。維力食品沒有錯過商機，順勢推出「附加豆漿粉版本」的麻辣燙泡麵，並在2025年6月推出，不過才開賣不到幾個月就從架上消失，讓老饕哀號「買不到了！求再次釋出！」，正式宣告曾風靡全台的泡麵正式回歸。值得一提的是，本次上架除了素飄香麻辣附豆漿粉版本，，提醒民眾這次千萬不要再錯過了！維力「素飄香麻辣燙」內附濃郁豆漿粉版本備受民眾好評，湯頭加入豆漿粉後變得濃郁又香醇，口感如同火鍋店麻辣牛奶鍋，對於不敢吃太辣的人，豆漿粉能有效中和原本麻辣燙的強烈辣感，使湯頭不死鹹。不過亦有人實測後持不同看法，，也有人認為，只能說每個人口感見仁見智。