台灣泡麵市場競爭激烈，各大品牌時不時推出新品，來搶攻消費者的味蕾。維力食品旗下泡麵「素飄香麻辣燙」在去年被網友找到加上無糖豆漿隱藏吃法，官方順勢推出「素飄香麻辣燙豆漿粉」限定版本，但被民眾直指開賣1個月就搶光缺貨。不過官方今年聽到大眾心聲，再次販售素飄香麻辣燙豆漿粉，同步推出素飄香野菜多附豆漿粉版本，讓一票老饕驚喜直喊「終於等到了！」
台灣傳奇泡麵宣布復活！老饕等到全哭：曾賣1個月就缺貨
有網友近日在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」感動發文，表示泡麵品牌素飄香在去年6月初開賣「素飄香麻辣燙豆漿粉」限定版本，但短短一個月就幾乎被掃光消失，原以為不會再買到，沒想到讓他在超商意外發現它正式回歸，驚喜直喊「真的復活了！2026年5月他回來了！立刻買了一碗！」
飄香麻辣燙豆漿粉回歸消息傳出後，也在各大臉書社團引起熱議，眾多老饕紛紛淚讚「昨天也有去買一包，沒想到有陣子消失，還以為是常態」、「我前兩天也吃了一個，真香」、「右上角還寫復活，也太可愛」，甚至還人搞笑表示「應該沒有一個月又會消失，我猜」。
素飄香麻辣燙豆漿粉哪裡買？販售通路速看：野菜多附豆漿粉版也開賣
據了解，維力食品推出的「素飄香麻辣燙」因湯頭濃郁又香辣，深受消費者喜愛，但去年有網友開發新吃法，發現素飄香麻辣燙加入無糖豆漿，瞬間讓湯頭升級成濃醇的「麻奶鍋」風味，當時在網路掀起風潮，甚至吸引各大美食影音創作者朝聖試吃，各類影音都突破數十萬點閱。
維力食品沒有錯過商機，順勢推出「附加豆漿粉版本」的麻辣燙泡麵，並在2025年6月推出，不過才開賣不到幾個月就從架上消失，讓老饕哀號「買不到了！求再次釋出！」官方今年也聽到大家心聲，宣布再次開賣素飄香麻辣燙限定版本，並於4大超商、全聯、家樂福販售，甚至俏皮在外包裝寫下「期間限定復活」字樣，正式宣告曾風靡全台的泡麵正式回歸。
值得一提的是，本次上架除了素飄香麻辣附豆漿粉版本，同時也推出「素飄香野菜多附豆漿粉」袋裝限定版，並於全聯、大全聯、美廉社、楓康販售，提醒民眾這次千萬不要再錯過了！
素飄香麻辣燙加豆漿粉評價曝光！眾點2問題：不合胃口
維力「素飄香麻辣燙」內附濃郁豆漿粉版本備受民眾好評，湯頭加入豆漿粉後變得濃郁又香醇，口感如同火鍋店麻辣牛奶鍋，對於不敢吃太辣的人，豆漿粉能有效中和原本麻辣燙的強烈辣感，使湯頭不死鹹。
不過亦有人實測後持不同看法，認為粉包濃郁度不足，略遜於直接去超商購買純無糖豆漿來煮的口感，也有人認為麻辣湯底搭配豆漿的口感較為詭異，對於不習慣的人來說不合胃口，只能說每個人口感見仁見智。
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有網友近日在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」感動發文，表示泡麵品牌素飄香在去年6月初開賣「素飄香麻辣燙豆漿粉」限定版本，但短短一個月就幾乎被掃光消失，原以為不會再買到，沒想到讓他在超商意外發現它正式回歸，驚喜直喊「真的復活了！2026年5月他回來了！立刻買了一碗！」
素飄香麻辣燙豆漿粉哪裡買？販售通路速看：野菜多附豆漿粉版也開賣
據了解，維力食品推出的「素飄香麻辣燙」因湯頭濃郁又香辣，深受消費者喜愛，但去年有網友開發新吃法，發現素飄香麻辣燙加入無糖豆漿，瞬間讓湯頭升級成濃醇的「麻奶鍋」風味，當時在網路掀起風潮，甚至吸引各大美食影音創作者朝聖試吃，各類影音都突破數十萬點閱。
值得一提的是，本次上架除了素飄香麻辣附豆漿粉版本，同時也推出「素飄香野菜多附豆漿粉」袋裝限定版，並於全聯、大全聯、美廉社、楓康販售，提醒民眾這次千萬不要再錯過了！
維力「素飄香麻辣燙」內附濃郁豆漿粉版本備受民眾好評，湯頭加入豆漿粉後變得濃郁又香醇，口感如同火鍋店麻辣牛奶鍋，對於不敢吃太辣的人，豆漿粉能有效中和原本麻辣燙的強烈辣感，使湯頭不死鹹。
不過亦有人實測後持不同看法，認為粉包濃郁度不足，略遜於直接去超商購買純無糖豆漿來煮的口感，也有人認為麻辣湯底搭配豆漿的口感較為詭異，對於不習慣的人來說不合胃口，只能說每個人口感見仁見智。