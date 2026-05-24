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新北10層大百貨沒人逛！櫃位撤光淪鬼城：靠近捷運也救不回

南山威力購物廣場為什麼沒落？在地人揭致命傷

在於該棟大樓因消防限制無法使用明火，導致餐飲機能不足，缺乏美食街與餐廳，讓其無法吸引消費者前來光顧，長年下來導致人流逐漸消失，櫃位也紛紛撤出。

▲南山威力購物廣場是間位於新北市中和區的社區型商場，在2003年盛大開幕，過去曾有眾多品牌進駐，包括家樂福、特力屋、燦坤3C、城市綠洲等大型指標門店。（圖／Google地圖）

高租金壓垮商家！眾盼「設連接捷運通道」增人流

南山威力購物廣場過去也被爆出租金過高，像是全真瑜珈傳出11年來付的租金高達2億830萬元，每月還得繳交157.8萬元租費

▲南山威力購物廣場鄰近捷運環狀線中和站，在其加持下也導致租金高居不下。（圖／Google地圖）

台灣百貨公司向來是民眾購物、休閒的熱門去處，，進而讓願意前往光顧的消費者減少。近日有網友在Threads發文，表示日前光顧新北中和「南山威力購物廣場」，驚見百貨內不只人潮稀少，甚至有許多空櫃位，就連位於一樓的便利商店都撤出，讓他忍不住發問「請問有人知道新北中和南山威力購物廣場是怎麼了嗎？」貼文曝光後，隨即釣出眾多在地人留言，「在捷運站旁邊的好地點還能經營成這樣，希望未來可以有好的商家」、「快變成鬼城了，我已經2年沒去過那裡」；甚至有人點出問題據了解，南山威力購物廣場是間位於新北市中和區的社區型商場，在2003年盛大開幕，面積達3400坪，為地上10層樓、地下5層樓結構，過去曾有眾多品牌進駐，包括家樂福、特力屋、燦坤3C、城市綠洲等大型指標門店，一樓廣場每月還會不定時推出美食餐車，假日期間總是能吸引滿滿人潮。不過南山威力購物廣場近年來商家一間間撤出，已經不如過往人聲鼎沸，就有在地人點出最大問題，除了餐飲問題以外，，尤其在捷運環狀線中和站通車的加持下，其租金更難降下，高額月租費加上人流稀少，疑似讓許多店家撐不下去選擇離開。對於南山威力購物廣場的沒落，不少在地人都感到不捨，建議未來可與鄰近的捷運環狀線中和站增設直接連通的共構通道，藉此改善營運問題，期盼有機會引入更多人流，讓在地再次壯大起來。