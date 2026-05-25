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高鐵5/25一早誤點！通勤族見「延誤超過20分鐘」崩潰

▲高鐵苗栗路段今日凌晨發生號誌異常，導致列車只能採單線雙向方式運行，全線車次延誤超過20分鐘。（圖／翻攝自Threads@nerolinici_）

高鐵公布退費賠償方案！誤點超過60分鐘、尚未使用車票：退全額票價

若延誤超過60分鐘，則可退還全額票價

若旅客購買的是受影響取消班次車票，且尚未使用，可直接辦理全額退費且免收手續費

▲高鐵清晨起全線列車大延誤，官方上午緊急調整營運模式，原班次全面取消，改為固定班距自由座列車行駛。（圖／翻攝自台灣高鐵APP）

高鐵每小時發3班全車自由座！故障還在搶修中

台灣高鐵今（25）日因苗栗路段號誌訊號異常，一早就造成全線列車大延誤。高鐵公司宣布，自上午8點起取消原班表列車，改由南港與左營端點站，每小時固定發出3班全車自由座列車，班距為整點、20分與40分。高鐵也同步公布補償方案，延誤30分鐘以上可退50%票價，超過60分鐘則全額退費，受影響取消班次也可免手續費辦理退款。高鐵公司表示，今日凌晨進行營運前準備作業時，苗栗路段出現號誌訊號異常，目前故障區間只能以「單線雙向」方式維持通車，因此造成各班列車普遍延誤20分鐘以上。由於今天適逢周一通勤時段，不少民眾行程受到影響，社群平台也湧現大量抱怨聲浪。高鐵公司再次向旅客致歉，並強調目前仍持續全力排除障礙，希望盡快恢復正常雙向營運。針對此次號誌異常造成的延誤，高鐵公司也同步公布退費賠償機制。另外，高鐵也提醒，原本持對號座車票、但改搭自由座列車的旅客，可自乘車日起一年內，到各車站售票窗口辦理車廂差額退費。因應行車調度，高鐵自上午8點起啟動特殊營運模式，原本時刻表中的列車班次全面取消，改由南港站（南下）、左營站（北上），每小時固定各發出3班「每站停靠」的全車自由座列車（商務車廂除外）。高鐵指出，端點站發車時間統一為整點、20分與40分，目前維修團隊仍持續搶修，後續最新車況資訊也會隨時更新對外公告。