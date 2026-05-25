台灣人對於鞋款耐走與舒適度需求提升，不少民眾特地前往日本搶購「出國萬步神鞋」，如鬼塚虎、HOKA、ASICS（亞瑟士）等。但有民眾推薦日本百年鞋牌「HARUTA」，稱讚其不只是純日本製，價格也十分親民，不到1萬元日幣（約新台幣1976元）就能入手職人等級樂福鞋，實際穿過後也感到舒適，就連出國旅行走萬步、爬山都不會腳痛，被認證是隱藏高CP值神鞋。
去日本別只會搶鬼塚虎！百年神鞋便宜爆紅：走萬步、爬山不累
過去有網友在Threads發文，表示在曾購入一雙日本百年平價老牌「HARUTA」旗下樂福鞋，入手後讓他不禁稱讚「日本製除外，實體質感跟價格，讓人買了之後完全不會後悔」。
在社群平台上，也有不少人推薦Haruta實穿舒適又耐走，加上價格親民，是旅日血拚的高CP值首選，「是真的好穿，日本很多高中生都穿這個上下學」、「HARUTA真的就是粗穿最讚，便宜也不心疼」、「日本必買樂福鞋，真的太好穿了，超後悔沒有買10雙」，甚至有人實測「前幾年買了一雙，走了好幾萬里的路，就連旅行的時候都穿」、「我在日本穿著爬山、爆走都覺得還好沒有到很不舒服」。
日本國民鞋牌HARUTA百年不敗！日本學生指定必穿
據了解，日本鞋牌「HARUTA（ハルタ）」歷史悠久，創立於1917年的東京，最初以「春田製靴店ハルタ製靴店」發跡，累積超過百年的製造工藝，至今已是日本家喻戶曉的國民鞋牌，旗下經常推出兼具時尚與日常性的皮鞋，不少日本國中、高中將其當作指定鞋款，近年來也憑藉優異的品質與精細的縫線細節，吸引許多台灣消費者喜愛。
HARUTA主打純正日本製造，由在地皮革職人製作，旗下皮鞋產品類型眾多，不論是真皮、合成皮等皆有販售，亦提供不同種的尺寸，滿足消費者不同腳型的需求。此外，HARUTA為了貼合亞洲人腳型，特別使用寬楦設計，鞋底亦採用不容易磨損的材質，穿起來更加舒適，也能避免久走腳痛。
HARUTA打破傳統變時尚神牌！千元便宜入手：台灣也買得到
HARUTA近年來早已顛覆傳統學生鞋形象，不是過去只專攻於學生的鞋牌，憑藉低調卻又高級的外型，成為許多鞋控的時尚百搭首選，不論是平日外出或周末約會，都能輕易展現出不同風格。HARUTA每雙鞋最受歡迎的特點，除了每雙鞋都是日本製以外，其價格也十分親民，萬元日幣即可入手真皮皮鞋，相當吸引講究CP值的人。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際查詢HARUTA官網，品牌除了有招牌樂福鞋外，還有推出斯波克皮鞋、繫帶鞋等款式，每雙鞋價格區間大，根據不同材質與型號，價格從5830日圓（約新台幣1152元）至24200日圓（約新台幣4782元）皆有。
如民眾不便前往日本，或無法透過HARUTA官網訂購，在台灣各大電商如momo購物網都能輕鬆購入。以樂福鞋為例，在台灣最低1880元就能在網路上購買，雖然價格不會比在日本購入來得划算，但能省下機票、海外訂購及運費等成本，不僅省時又省力，還能立刻拿到現貨，依舊是十分推薦的選擇。
HARUTA真實評價曝光！眾點出2敗筆：磨合期太久
HARUTA以純日本製、高CP值著稱，整體而言被讚賞外型百搭、質感極佳，從制服、通勤西裝到休閒丹寧皆能輕鬆駕馭，風格經典不退流行，加上皮質柔軟，鞋底防滑且具備一定的支撐性。
但也有部分實際穿過持不同見解，強調HARUTA真皮款式剛穿時皮革較硬，初次穿著容易咬腳、磨出水泡，且必須經過幾次反覆穿著磨合，才可以完全貼合腳型，建議先搭配厚襪習慣。此外，HARUTA鞋款版型偏大，網購尺寸較難抓，仍建議親自到實體店鋪試穿，感受版型是否合腳，避免冤枉錢買不到適合的鞋款。
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過去有網友在Threads發文，表示在曾購入一雙日本百年平價老牌「HARUTA」旗下樂福鞋，入手後讓他不禁稱讚「日本製除外，實體質感跟價格，讓人買了之後完全不會後悔」。
日本國民鞋牌HARUTA百年不敗！日本學生指定必穿
據了解，日本鞋牌「HARUTA（ハルタ）」歷史悠久，創立於1917年的東京，最初以「春田製靴店ハルタ製靴店」發跡，累積超過百年的製造工藝，至今已是日本家喻戶曉的國民鞋牌，旗下經常推出兼具時尚與日常性的皮鞋，不少日本國中、高中將其當作指定鞋款，近年來也憑藉優異的品質與精細的縫線細節，吸引許多台灣消費者喜愛。
HARUTA主打純正日本製造，由在地皮革職人製作，旗下皮鞋產品類型眾多，不論是真皮、合成皮等皆有販售，亦提供不同種的尺寸，滿足消費者不同腳型的需求。此外，HARUTA為了貼合亞洲人腳型，特別使用寬楦設計，鞋底亦採用不容易磨損的材質，穿起來更加舒適，也能避免久走腳痛。
HARUTA近年來早已顛覆傳統學生鞋形象，不是過去只專攻於學生的鞋牌，憑藉低調卻又高級的外型，成為許多鞋控的時尚百搭首選，不論是平日外出或周末約會，都能輕易展現出不同風格。HARUTA每雙鞋最受歡迎的特點，除了每雙鞋都是日本製以外，其價格也十分親民，萬元日幣即可入手真皮皮鞋，相當吸引講究CP值的人。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際查詢HARUTA官網，品牌除了有招牌樂福鞋外，還有推出斯波克皮鞋、繫帶鞋等款式，每雙鞋價格區間大，根據不同材質與型號，價格從5830日圓（約新台幣1152元）至24200日圓（約新台幣4782元）皆有。
如民眾不便前往日本，或無法透過HARUTA官網訂購，在台灣各大電商如momo購物網都能輕鬆購入。以樂福鞋為例，在台灣最低1880元就能在網路上購買，雖然價格不會比在日本購入來得划算，但能省下機票、海外訂購及運費等成本，不僅省時又省力，還能立刻拿到現貨，依舊是十分推薦的選擇。
HARUTA以純日本製、高CP值著稱，整體而言被讚賞外型百搭、質感極佳，從制服、通勤西裝到休閒丹寧皆能輕鬆駕馭，風格經典不退流行，加上皮質柔軟，鞋底防滑且具備一定的支撐性。
但也有部分實際穿過持不同見解，強調HARUTA真皮款式剛穿時皮革較硬，初次穿著容易咬腳、磨出水泡，且必須經過幾次反覆穿著磨合，才可以完全貼合腳型，建議先搭配厚襪習慣。此外，HARUTA鞋款版型偏大，網購尺寸較難抓，仍建議親自到實體店鋪試穿，感受版型是否合腳，避免冤枉錢買不到適合的鞋款。