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去日本別只會搶鬼塚虎！百年神鞋便宜爆紅：走萬步、爬山不累

▲日本鞋牌「HARUTA（ハルタ）」歷史悠久，近年來憑藉高品質與親民價格，廣受來自全球各地的消費者喜愛。（圖／HARUTA臉書）

甚至有人實測「前幾年買了一雙，走了好幾萬里的路，就連旅行的時候都穿」、「我在日本穿著爬山、爆走都覺得還好沒有到很不舒服」。

日本國民鞋牌HARUTA百年不敗！日本學生指定必穿

至今已是日本家喻戶曉的國民鞋牌，旗下經常推出兼具時尚與日常性的皮鞋，不少日本國中、高中將其當作指定鞋款

▲HARUTA主打純正日本製造，由在地皮革職人製作，旗下皮鞋產品類型眾多，不論是真皮、合成皮等皆有販售，其中又以樂福鞋最為知名。（圖／HARUTA臉書）

▲HARUTA被稱作是日本國民鞋牌，在全日本各地設有門市。（圖／HARUTA官網）

HARUTA打破傳統變時尚神牌！千元便宜入手：台灣也買得到

品牌除了有招牌樂福鞋外，還有推出斯波克皮鞋、繫帶鞋等款式，每雙鞋價格區間大，根據不同材質與型號，價格從5830日圓（約新台幣1152元）至24200日圓（約新台幣4782元）皆有。

▲HARUTA每雙鞋價格區間大，根據不同材質與型號，價格從5830日圓（約新台幣1152元）至24200日圓（約新台幣4782元）皆有。（圖／HARUTA官網）

HARUTA真實評價曝光！眾點出2敗筆：磨合期太久

強調HARUTA真皮款式剛穿時皮革較硬，初次穿著容易咬腳、磨出水泡，且必須經過幾次反覆穿著磨合，才可以完全貼合腳型，建議先搭配厚襪習慣

HARUTA鞋款版型偏大，網購尺寸較難抓

台灣人對於鞋款耐走與舒適度需求提升，不少民眾特地前往日本搶購「出國萬步神鞋」，如鬼塚虎、HOKA、ASICS（亞瑟士）等。但，被認證是隱藏高CP值神鞋。過去有網友在Threads發文，表示在在社群平台上，也有不少人推薦Haruta實穿舒適又耐走，加上價格親民，是旅日血拚的高CP值首選，「是真的好穿，日本很多高中生都穿這個上下學」、「HARUTA真的就是粗穿最讚，便宜也不心疼」、「日本必買樂福鞋，真的太好穿了，超後悔沒有買10雙」，據了解，日本鞋牌「HARUTA（ハルタ）」歷史悠久，創立於1917年的東京，最初以「春田製靴店ハルタ製靴店」發跡，累積超過百年的製造工藝，，近年來也憑藉優異的品質與精細的縫線細節，吸引許多台灣消費者喜愛。HARUTA主打純正日本製造，由在地皮革職人製作，，亦提供不同種的尺寸，滿足消費者不同腳型的需求。此外，，也能避免久走腳痛。HARUTA近年來早已顛覆傳統學生鞋形象，不是過去只專攻於學生的鞋牌，憑藉低調卻又高級的外型，成為許多鞋控的時尚百搭首選，不論是平日外出或周末約會，都能輕易展現出不同風格。《NOWNEWS今日新聞》記者實際查詢HARUTA官網，如民眾不便前往日本，或無法透過HARUTA官網訂購，在台灣各大電商如momo購物網都能輕鬆購入。，不僅省時又省力，還能立刻拿到現貨，依舊是十分推薦的選擇。HARUTA以純日本製、高CP值著稱，整體而言被讚賞外型百搭、質感極佳，從制服、通勤西裝到休閒丹寧皆能輕鬆駕馭，風格經典不退流行，加上皮質柔軟，鞋底防滑且具備一定的支撐性。但也有部分實際穿過持不同見解，。此外，，仍建議親自到實體店鋪試穿，感受版型是否合腳，避免冤枉錢買不到適合的鞋款。