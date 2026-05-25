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▲無尊與阿喜交往近5年時間，如今選擇分開。（圖／無尊臉書）

藝人無尊（謝駿毅）與阿喜（林育品）交往近5年，昨（24）日無預警公開分手消息，讓粉絲錯愕。事實上，阿喜本月初就在節目《小姐不熙娣》上坦言，與無尊已經沒有新的話題可聊，雙方對話多靠貼圖來溝通，她偶爾還會受不了無尊，直接封鎖對方，當時小S就直白問她「幹嘛不分手」，阿喜無奈回應「有在考慮」，如今兩人果然真的選擇分開。無尊昨日出席2026匹克球聯盟決賽，承認目前和阿喜是分開的狀態，彼此進入冷靜期，在思考下一步該怎麼走，無尊也說他們沒有交惡：「現在就是彼此祝福，暫時也先好好的思考下一步，不管未來有或是沒有（復合），都是祝福，真的分開了，關係也都很好。」其實早在無尊開口前，阿喜就已在節目上坦言有想分手的念頭。阿喜表示她與無尊的對話紀錄現在都只剩貼圖，沒什麼話好聊，更無情吐槽無尊都在講一樣的事情：「他會講一百次一樣的話，他會從他念輔大的時候，再聊到昨天」，讓她漸漸覺得乏味，有時候更會忍不住封鎖無尊，想要多一點自己獨處的時間。阿喜也表明，自己本來就有點恐婚，加上現在還養了寵物狗，生活重心都擺在家人、愛犬還有工作上，無尊確實排得比較後面。小S當時聽到這話，立刻反問：「那妳為什麼還不跟他分手啊？」阿喜當時就回應：「就是偶爾先封鎖他，就是有在考慮」，突然拋出震撼彈，讓現場眾人嚇瘋。另外，阿喜當時就有提到，自己大概想獨處半年左右，至於未來的事情就以後再說。小S則緩頰其實半年算是很合理的時間，給彼此多點空間想清楚也好；私下和無尊關係不錯的派翠克則嚇傻，很意外阿喜會在節目上如此坦承，讓他不知道要怎麼接話。如今阿喜與無尊也真的迎來分開局面，未來是否有機會復合，還很難說。