皮克敏手遊《Pikmin Bloom》將在5月29日至5月31日舉辦「Pikmin Bloom Journey 2026：各地挑戰」活動，為紀念活動登場，官方提供促銷代碼「JOURNEY26HPCP」，只要到「皮克敏網路商店」輸入促銷代碼，就能獲得「額外欄位、探險無人機、100片花瓣」，以及可以拿到「蘑菇卷」的「各地挑戰：活動前置任務」卷。

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🟡皮克敏促銷代碼活動

📌促銷代碼：JOURNEY26HPCP

📌組合包內容：額外欄位、各地挑戰：活動前置任務卷、探險無人機、100片藍色花瓣

▲輸入促銷代碼，就能獲得皮克敏「額外欄位、探險無人機、100片花瓣」，以及可以拿到「蘑菇卷」的「各地挑戰：活動前置任務」卷。（圖／《Pikmin Bloom》app）
▲輸入促銷代碼，就能獲得皮克敏「額外欄位、探險無人機、100片花瓣」，以及可以拿到「蘑菇卷」的「各地挑戰：活動前置任務」卷。（圖／《Pikmin Bloom》app）
《Pikmin Bloom》指出，若要兌換代碼，請使用 Pikmin Bloom 帳號的登入資訊進行登入，簡單來說，「要用網站的皮克敏商店，手機APP無法直接領取」；每位使用者可使用一次代碼。

本次促銷代碼的獎勵中，拿到「各地挑戰：活動前置任務」卷後，玩家任務欄會多出「摧毀3朵蘑菇」，完成任務後就可以會得一張「免費蘑菇挑戰卷」。

▲皮克敏手遊《Pikmin Bloom》，官方舉辦「步步四通八達」Party Walk活動。（圖／《Pikmin Bloom》官網）
▲皮克敏手遊《Pikmin Bloom》，官方舉辦「步步四通八達」Party Walk活動。（圖／《Pikmin Bloom》官網）
此外，皮克敏手遊《Pikmin Bloom》也祭出免費活動，今（25）日上午9時開始，一直到5月28日22時59分，只要點選連結或掃描 QR code，報名參與官方「步步四通八達」Party Walk，玩家就可以獲得30片「藍色扶桑花」花瓣。

🟡5月《Pikmin Bloom》免費Party Walk

📌步步四通八達
■時間：台灣時間5月25日09:00至5月28日22:59
獎勵：30片藍色扶桑花花瓣
參與連結


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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...