台北市信義區最高大樓台北101購物中心，今（25）日上午10時許驚傳年約18歲少女墜樓意外，被發現重摔在2樓商場。獲報警、消趕抵現場，檢視少女全身多處開放性骨折，當場已無生命徵象，緊急協助送醫急救不治。台北101官方回應《NOWNEWS今日新聞》表示：「今日稍早案件現場已第一時間通報警方及消防救護單位，事件原因及細節仍待警方調查釐清，目前不便多作說明，感謝各界關心。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北101購物中心驚傳少女墜樓！重摔2樓商場送醫不治

信義區台北101購物中心今上午10時49分左右，驚傳少女墜樓意外，一名年約18歲女性因不明原因，自5樓墜落重摔至商場2樓。獲報警、消趕抵現場，檢視少女全身多處開放性骨折，當場已無生命徵象，緊急協助送往北醫醫院急救不治。

台北101官方回應！事件原因及細節仍待警方調查釐清

對此，《NOWNEWS今日新聞》求證業者，台北101官方回應表示：「今日稍早案件現場已第一時間通報警方及消防救護單位，事件原因及細節仍待警方調查釐清，目前不便多作說明，感謝各界關心。」

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
相關新聞

經典賽對戰韓國、晉級關鍵戰！台北101點燈應援：棒球英雄拼到底

每坪980萬！台北101旁「最貴菜園」變地王　天價破信義區實價紀錄

埃及木乃伊6/18歷史博物館開展！航空運輸求看「死亡證明」狂拒載

2026普發一萬還在等！地方10000元加碼6/2先領取　申請資格一次看

蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...