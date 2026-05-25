台北市信義區最高大樓台北101購物中心，今（25）日上午10時許驚傳年約18歲少女墜樓意外，被發現重摔在2樓商場。獲報警、消趕抵現場，檢視少女全身多處開放性骨折，當場已無生命徵象，緊急協助送醫急救不治。台北101官方回應《NOWNEWS今日新聞》表示：「今日稍早案件現場已第一時間通報警方及消防救護單位，事件原因及細節仍待警方調查釐清，目前不便多作說明，感謝各界關心。」
台北101購物中心驚傳少女墜樓！重摔2樓商場送醫不治
信義區台北101購物中心今上午10時49分左右，驚傳少女墜樓意外，一名年約18歲女性因不明原因，自5樓墜落重摔至商場2樓。獲報警、消趕抵現場，檢視少女全身多處開放性骨折，當場已無生命徵象，緊急協助送往北醫醫院急救不治。
台北101官方回應！事件原因及細節仍待警方調查釐清
對此，《NOWNEWS今日新聞》求證業者，台北101官方回應表示：「今日稍早案件現場已第一時間通報警方及消防救護單位，事件原因及細節仍待警方調查釐清，目前不便多作說明，感謝各界關心。」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
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信義區台北101購物中心今上午10時49分左右，驚傳少女墜樓意外，一名年約18歲女性因不明原因，自5樓墜落重摔至商場2樓。獲報警、消趕抵現場，檢視少女全身多處開放性骨折，當場已無生命徵象，緊急協助送往北醫醫院急救不治。
台北101官方回應！事件原因及細節仍待警方調查釐清
對此，《NOWNEWS今日新聞》求證業者，台北101官方回應表示：「今日稍早案件現場已第一時間通報警方及消防救護單位，事件原因及細節仍待警方調查釐清，目前不便多作說明，感謝各界關心。」
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