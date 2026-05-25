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不只0到18歲小孩國家養！賴清德喊話：家庭主婦每月領5000元

「以後家庭主婦一樣，一個月5000元給家庭主婦」。

▲賴清德執政兩週年提到的「0到18歲國家養」計畫、國民年金升級方案都備受關注。（圖／王美惠辦公室提供）

國民年金升級真相！「不是再加碼5000元」：立院審核中

每月都可以領取基本保底的4049元，現在因經濟好轉，行政院的修法版本有多編列190多億元，研擬調整基本數額到5000元

賴清德的意思是要把額度調高到5000元，而不是「再加碼5000元」

▲賴清德說的發放家庭主婦每月5000元意思是「調高老年年金保底金額」，並不是「再加碼5000元」的意思。（圖／記者徐銘穗攝）

家庭主婦每月領5000怎麼領？申請條件、限制白話文看懂

衛福部已規劃調高國保給付23.5%，每月保底基本數額為5000元，目前已經在立法院審議中

家庭主婦（夫）需要在滿65歲且在世時去申請老年年金給付，才能夠獲得最少保底每月領5000元的資格。

▲屆時如果法案通過，家庭主婦（夫）需要在滿65歲且在世時去申請老年年金給付，才能夠獲得最少保底每月領5000元的資格。（圖／記者徐銘穗攝）

總統賴清德日前出席公開活動時，拋出「0到18歲國家養」計畫談論，針對0到18歲國民提供每人每月5000元成長津貼，也提到參加國民年金的家庭主婦之後每個月也可以領5000元，引起社群熱烈討論。對此，衛福部表示，總統的說法是將調高國保給付基本數額23.5%，而不是「再加碼」，目前立法院已經在審議當中，未來修法通過後，未參加任何職業性社會保險的家庭主婦（夫）在年滿65歲後，每月至少可以領到至少5000元老年年金保證。賴清德24日出席嘉義王靈宮祈福致詞時，特別提到520執政兩週年提到的「0到18歲國家養」計畫，將針對0到18歲國民提供每人每月5000元新台幣，賴清德說：「等於一個新生兒，國家就給108萬元，能夠幫助孩子在未來就學，甚至是創業時可以運用」。隨後賴清德又提到，台灣經濟好、股市好，紅利應該要跟社會共享，政府規劃提高老農津貼發放額度至每月1萬元，另外針對參加國民年金的家庭主婦，有些人說自己沒保險也沒有公保、勞保、農保等，那就是參加國民年金，結果此話一出，許多人以為賴清德說的是「再加碼」的意思，但根據衛福部社保司長張鈺旋說明，根據「國民年金法」現行規定，現在沒有參加勞保、公保等職業社會保險的被保險人，65歲以上領取老年年金給付時，，只要立院通過就可以發放。簡單來說，本來這些參加國民年金的家庭主婦（夫）本來在65歲後每個月就能保底領到4049元，，可能有些民眾搞錯。外傳「家庭主婦加發5000元」本質上屬於國保老年年金保障項目並非加碼，且相關法案有待修法通過才能實施。衛福部次長呂建德解釋，家庭主婦（夫）未參加任何職業性社會保險（如軍公教人員保險、勞農保）都屬於國民年金保險的被保險人，針對行政院版的「國民年金修法草案」，，未來修法通過後，家庭主婦（夫）滿65歲後，每月可領至少5000元的老年年金。結論白話就是，如果你不是「國民年金保險」參與者，例如25歲至65歲退休都一直有工作參與各種勞保，那麼這筆錢的政策跟你完全沒有關係，而屆時如果法案通過，