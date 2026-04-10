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國民黨主席鄭麗文赴中國展開「和平之旅」，不僅拜謁中山陵提到「中華民國」、交流台企聯時喊出「國民黨重返執政」，還將會見中國國家主席習近平。對此，前立委郭正亮昨（9）日盛讚她表現得當，讓民進黨相形見絀，變成一個國際上顯得莫名其妙的執政黨，為了自己的意識形態，一天到晚想要抗中保台，兩岸議題只剩下戰爭。郭正亮昨上《亮話天下 》網路直播節目中表示，到目前為止，鄭麗文都表現得非常得當，此行如果成功達成目的，就是讓和平成為兩岸的基調，證明兩岸可以共議政治，然後避免兵戎相見，民進黨就完蛋了！民進黨就會變成大家覺得莫名其妙的政黨，也就是你一天到晚想要抗中保台，然後希望跟日本結盟、跟美國結盟，人家卻不知道你在幹什麼？和平本來就是最高的價值，你不努力追求和平，卻一天到晚搞一些動作，實際上你也打不過中國大陸。郭正亮接著表示，鄭麗文勇開和平窗，民進黨就會淪為國際眼中莫名其妙的執政黨，行政院長卓榮泰還在威脅，要鄭麗文到北京不要過頭，還有陸委會，因為他們知道，他們越來越邊緣化。國際上會越來越覺得，他們是一群莫名其妙的政治人物，就只是為了自己的意識形態，無視於整個國際形勢的變化。針對鄭麗文昨參訪上海洋山港時提及：「在天空飛的應該是鳥，不是飛彈；在海裡游的應該是魚，不是軍艦」。郭正亮認為，鄭麗文言簡意賅，兩岸應該共創利益，怎麼會是台灣要搞刺蝟島，不覺得很荒唐嗎？民進黨執政，兩岸的議題只有戰爭議題，不覺得非常荒唐嗎？