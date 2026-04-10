根據中央氣象署表示，原先位於關島東南方海面的熱帶性低氣壓TD04，於今（10）日凌晨2時正式增強為今年第4號颱風「辛樂克」（SINLAKU）。氣象署預估，辛樂克颱風最新路徑將往西北西轉西北方向移動，初估不會對台灣造成直接影響，但仍提醒海域作業的船隻注意最新消息。
辛樂克颱風最新動態！預估路徑、對台影響一次看
今年第4號颱風「辛樂克」（SINLAKU）於今日凌晨2時生成，根據中央氣象署資料表示，辛樂克颱風目前中心位置在北緯8.2度，東經 150.7度，以每小時4公里速度，向西北西進行，中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺。
辛樂克颱風生成位置較遠，加上最新路徑偏向西北，持續朝關島前進。氣象署預測，短期內對台灣無直接威脅，但仍停醒在海域作業的船隻需留意最新動態。
辛樂克颱風路徑大迴轉！強度有望達中颱以上
針對辛樂克颱風未來發展，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據歐洲數值模式，辛樂克颱風最終轉向東北的機率最高，影響台灣及日本的機率微乎其微，不過其未來發展速度相當快，強度有機會達到中度颱風，甚至更強。
資料來源：中央氣象署、台灣颱風論壇｜天氣特急
我是廣告 請繼續往下閱讀
今年第4號颱風「辛樂克」（SINLAKU）於今日凌晨2時生成，根據中央氣象署資料表示，辛樂克颱風目前中心位置在北緯8.2度，東經 150.7度，以每小時4公里速度，向西北西進行，中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺。
辛樂克颱風生成位置較遠，加上最新路徑偏向西北，持續朝關島前進。氣象署預測，短期內對台灣無直接威脅，但仍停醒在海域作業的船隻需留意最新動態。
針對辛樂克颱風未來發展，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據歐洲數值模式，辛樂克颱風最終轉向東北的機率最高，影響台灣及日本的機率微乎其微，不過其未來發展速度相當快，強度有機會達到中度颱風，甚至更強。