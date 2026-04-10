根據中央氣象署表示，原先位於關島東南方海面的熱帶性低氣壓TD04，於今（10）日凌晨2時正式增強為今年第4號颱風「辛樂克」（SINLAKU）。氣象署預估，辛樂克颱風最新路徑將往西北西轉西北方向移動，初估不會對台灣造成直接影響，但仍提醒海域作業的船隻注意最新消息。

我是廣告 請繼續往下閱讀
辛樂克颱風最新動態！預估路徑、對台影響一次看

今年第4號颱風「辛樂克」（SINLAKU）於今日凌晨2時生成，根據中央氣象署資料表示，辛樂克颱風目前中心位置在北緯8.2度，東經 150.7度，以每小時4公里速度，向西北西進行，中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺。

辛樂克颱風生成位置較遠，加上最新路徑偏向西北，持續朝關島前進。氣象署預測，短期內對台灣無直接威脅，但仍停醒在海域作業的船隻需留意最新動態。

▲今年第4號颱風「辛樂克」（SINLAKU）於今日凌晨2時生成，目前朝西北西移動，短期內對台灣無直接威脅，但仍停醒在海域作業的船隻需留意最新動態。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲今年第4號颱風「辛樂克」（SINLAKU）於今日凌晨2時生成，目前朝西北西移動，短期內對台灣無直接威脅，但仍停醒在海域作業的船隻需留意最新動態。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
辛樂克颱風路徑大迴轉！強度有望達中颱以上

針對辛樂克颱風未來發展，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據歐洲數值模式，辛樂克颱風最終轉向東北的機率最高，影響台灣及日本的機率微乎其微，不過其未來發展速度相當快，強度有機會達到中度颱風，甚至更強。

▲台灣颱風論壇表示，辛樂克發展速度相當快，強度有機會達到中度颱風，甚至更強。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）
▲台灣颱風論壇表示，辛樂克發展速度相當快，強度有機會達到中度颱風，甚至更強。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）
資料來源：中央氣象署、台灣颱風論壇｜天氣特急

相關新聞

辛樂克颱風生成機率破90%！4月颱罕見原因曝　近百年最早侵台是它

天氣／辛樂克恐達中颱以上！「拋物線走法」週日迎接第一波大迴轉

迎接夏天！假日高溫飆34度　下週二準備變天、辛樂克侵台機率低

4/10天氣預報》全台迎夏日好天氣！高溫飆34度　辛樂克颱風恐形成

陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

致力於提供完善且多元...