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▲氣象署提醒4/10～4/12的天氣狀況就像是夏天，全台高溫會突破30度，甚至高達34度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

🟡今天的天氣：全台晴到多雲偏熱

🟡今天空氣品質：西半部污染物稍易累積

▲假日會持續擁有好天氣，預計下週二因鋒面接近會降溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

🟡明天的天氣：穩定暖熱、局部有零星短暫雨

🟡一週天氣：下週二起北東轉濕 鋒面接近後稍降溫

🟡颱風動態：TD04有機會增強為辛樂克颱風

▲央氣象署預報員林定宜指出，熱帶低壓系統不會對台灣天氣產生影響。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署表示，今（10）日台灣各地大多為晴到多雲，整體水氣偏少，白天溫暖偏熱，各地高溫上看29至34度，台南、屏東近山區或河谷有局部36度以上高溫機率，台東也有焚風發生的可能，好天氣會一路延續到下週一（13日），天氣大致穩定，不過日夜溫差仍大；至於關島東南方的熱帶性低氣壓TD04，氣象署指出有發展為今年第4號颱風「辛樂克」的趨勢，但距離台灣遙遠，暫無直接影響。4月10日天氣，氣象署指出，明天環境風場為西南風，各地大多為晴到多雲，只有午後山區有零星短暫陣雨。氣溫方面，白天明顯偏暖偏熱，各地高溫約29至34度，其中台南、屏東近山區或河谷有局部36度以上高溫發生機率，而受西南風過山沉降增溫影響，台東也有焚風發生的可能。各地低溫則約20至23度，早晚仍有些許涼意，日夜溫差明顯。另因中午前後紫外線偏強，局部地區可達過量甚至危險等級，。環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後又受光化作用影響，臭氧濃度有上升趨勢。◼︎良好：花東、澎湖◼︎普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、馬祖、金門◼︎橘色提醒：中南部局部地區、金門清晨至上午4月11日各地大多仍是晴到多雲的天氣型態，白天暖熱、早晚較涼，日夜溫差大，午後山區有零星短暫陣雨。其中，下午桃園以北及東北部地區也有零星短暫陣雨。溫度方面，各地低溫約20至24度，澎湖24度，金門20至21度，馬祖17至20度；高溫部分，台灣各地約27至32度，澎湖27至28度，金門25至26度，馬祖20至24度。氣象署指出，下週一前全台天氣大致穩定，不過要留意低雲霧及明顯日夜溫差。到了14日，隨著鋒面接近，北部及東北部將轉為有局部短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴。15日鋒面通過，加上東北季風稍增強，北部及東北部氣溫略降。氣溫方面，全台本島低溫約20~24度，高溫方面26至31度。17日將有微弱鋒面通過並伴隨東北季風稍增強，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，北部也有零星短暫陣雨。氣象署指出，9日14時位於關島東南方海面的熱帶性低氣壓TD04，依目前預報，今天14時中心將來到關島東南方約870公里處，有發展為輕度颱風的趨勢，若正式增強，將成為今年第4號颱風「辛樂克」。不過，由於其位置距離台灣仍遠，短期內對台灣天氣沒有直接影響。