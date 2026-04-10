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國泰世華APP爆當機災情！用戶崩潰：查餘額、刷卡都不行

▲今早在社群平台上陸續傳出國泰世華APP當機災情，有民眾從早上9時就發現APP使用上有問題。（圖／翻攝Threads）

不只APP當機！網頁版也超卡：系統緊急掛維修

▲國泰世華網銀頁面稍早更新公告為「很抱歉，本行CUBE網銀(含App)目前回應速度較緩慢，請耐心等候。造成不便，敬請見諒。」（圖／國泰世華官網）

國泰世華驚傳當機災情！今早陸續有民眾回報問題，表示要使用國泰世華APP或網路銀行系統時，畫面不斷轉圈圈，甚至還會瘋狂跳出「系統忙碌中」等公告，讓用戶一早崩潰「白天尖峰時間居然當機」。稍早實際查看國泰世華網路銀行頁面，目前已緊急掛上系統維護公告，暫時停止服務，詳細情形還有待官方說明。今早在社群平台上陸續傳出國泰世華APP當機災情，有民眾從早上9時就發現APP使用上有問題，不只登入卡頻還會跳出許多錯誤訊息，有民眾要申購股票、查詢銀行餘額、線上刷卡也都無法操作，「從早上是到現在都不能用....太扯了」、「我也是，連線上刷卡都失敗」。同時，也有民眾回報網銀網頁版也有問題，不只畫面不斷轉圈，就連致電客服也打不通，無奈直言「打快一小時客服也打不進去，網銀也有問題，一直愛的魔力轉圈圈」、「卡了半個多小時一直進不去，改網頁版也是，為什麼會這樣」。《NOWNEWS今日新聞》記者查看國泰世華網路銀行網頁版，立馬跳出系統維護公告「很抱歉，本行CUBE網銀(含App)暫時停止服務。造成不便，敬請見諒。如有特殊情況將延長原訂時間，敬請見諒。」但稍早官方公告再次更新，表示目前回應速度較緩慢，請民眾耐心等候，造成不便，敬請見諒。