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前總統馬英九日前公開指控，10餘年心腹、前基金會執行長蕭旭岑涉財政紀律問題，沒想到卻被對方反咬「失智」；隨著馬家人向法院聲請輔助宣告，間接證實了馬英九身體有狀況。在風波延燒之際，國民黨大陸事務部主任張雅屏發聲，回憶自己與「大老闆」馬英九長達28年的情誼，字裡行間流露濃濃感慨與不捨。張雅屏表示，「早點休息」這句話，是2007年陪同馬英九全台long stay輔選時，每天行程結束後，自己最常對馬英九說的一句話。他憶起，早在1998年還是台灣大學化學博士生時，就因籌辦覺民學會新生訓練而與馬英九結緣，當時邀請馬英九擔任講者，之後更一路投入青年軍運作，參與1998台北市長選舉、2002連任、2005國民黨主席選舉，以及2008、2012總統大選等重要戰役。張雅屏透露，從1998年至2015年長達17年間，自己幾乎從未離開馬團隊，歷任地方與中央黨職，即使2016年後轉往協助洪秀柱團隊，與馬家人及昔日幕僚仍保持密切往來。他透露，私下大家都稱馬英九為「大老闆」，而馬英九的大姊馬以南則稱他為「弟弟」。「這一段日子關於馬先生的風風雨雨，實在讓很多故舊難過與不捨。」張雅屏強調，真心希望馬家能早日度過這段煎熬，讓馬老闆安享退休生活。他也感性表示，這些老部屬與舊識永遠不會忘記，「曾有一位認真的老闆，他確實不懂得照顧人，但人格端正、清廉自守，幫他真的不丟人」，最後，張雅屏再次留下那句意味深長的話：「早點休息。」