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▲談到與柯瑞之間的對決，詹姆斯受訪時語帶遺憾地表示：「我們不知道還有沒有機會再對抗彼此。」（圖／路透／達志影像）

▲奈及利亞長人查爾斯·貝西（Charles Bassey）在對陣湖人的比賽中再次繳出12分13籃板2阻攻的數據。（圖／美聯社／達志影像）

在今（10）日的大通中心，一場少了柯瑞（Stephen Curry）的「湖勇大戰」雖以湖人119：103大勝告終，但場邊流動的信息量卻遠超比分本身。「詹皇」詹姆斯（LeBron James）賽後受訪時展現對於老對手的惺惺相惜，一句「不知道以後是否還有機會對決」，耐人尋味，也讓人感到時光飛逝，一個時代終將結束。對於灣區來說，他們將不得不贏下兩場附加賽以取得季後賽席次，總教練科爾（Steve Kerr）將面臨球員名單的終極2選1，要選擇內線貝西（Charles Bassey）、還是側翼威廉姆斯（Nate Williams），考驗教練團智慧。今日在比賽場邊，受傷輪休的柯瑞，穿著詹姆斯的經典戰靴「LeBron 10」出現在場邊。詹姆斯對此展現了極高的敬意，他不僅大讚柯瑞是「史上最偉大球員之一」，更透露那雙勇士配色的球鞋是當年特意為其打造的。這種宿敵之間的尊敬，同時也讓人感到兩人將迎來最後的黃昏。詹姆斯受訪時語帶遺憾地表示：「我們不知道還有沒有機會再對抗彼此。」這句話被解讀為對兩位巨星職業生涯末期的感嘆。考量到勇士隊休賽季缺乏選秀權與薪資空間來發動大交易，簽下合約即將到期的詹姆斯（即便可能需接受約1500萬美元的中產特例）似乎成了勇士提升競爭力的「最完美劇本」。詹姆斯的籃球智商與科爾（Steve Kerr）的體系契合度極高，這次場邊的互動，無疑加深了外界對「詹庫連線」的遐想。相較於未來的轉會傳聞，勇士隊眼下有個更實際的頭痛問題：附加賽最後一個名額該給誰？目前勇士在附加賽名單的邊緣面臨著「中鋒」與「側翼」的抉擇。由於雙向合約球員無法參加季後賽，勇士必須在現有陣容中做出轉換抉擇。奈及利亞長人查爾斯·貝西（Charles Bassey）在對陣湖人的比賽中再次繳出12分13籃板2阻攻的數據。隨著波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）傷病史的不確定性，巴西利提供的籃板保護與禁區高度，是勇士若想在首輪抗衡雷霆等球隊時，不可或缺的保險。內特·威廉姆斯（Nate Williams）則能提供的是勇士急需的側翼深度。在現代籃球中，側翼球員的機動性在附加賽這種一場定生死的比賽中往往比傳統中鋒更吃香。勇士附加賽要擊敗鳳凰城太陽、洛杉磯快艇和波特蘭拓荒者等隊，這幾隊都有素質出色的側翼，威廉姆斯則能提供給球隊一些幫助‵這是一場五五波的賭博。如果勇士相信霍福德（Al Horford）與波爾辛吉斯的健康，他們理應選擇威廉姆斯來強化外線防守；但若考慮到禁區的抗壓性，貝西期的爆發已讓教練團陷入深思。若選擇轉換威廉姆斯的合約，勇士就必須放棄貝西，這對近期禁區戰力吃緊的勇士來說，是一場極大的冒險。