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國民黨主席鄭麗文訪中之旅來到重要環節，今（10）日上午11點，與中國領導人習近平在北京人民大會堂的東大廳見面。不過，在「鄭習會」登場前，鄭麗文是與眾人一同坐公務巴士前往，而非專屬的黑頭禮車接待，引發外界熱議。對此，作家趙曉慧直言，習近平給鄭麗文這種「公務巴士待遇」，羞辱意涵濃厚，是近20年來最顯眼的「降格冷處理」。趙曉慧表示，這在兩岸外交儀典與「國共會談」的歷史慣例中，完全不正常，。她舉例，2005年連戰與胡錦濤的「連胡會」，北京方面提供國賓級接待，包括專屬禮車與車隊開道；即使是2024年卸任後的馬英九再度與習近平會面，在這第二次「馬習會」中，仍享有防彈黑頭車直達人民大會堂門廊的高規格待遇。」趙曉慧分析，這在國際禮儀中，通常是對待下級機構或附屬單位的方式。鄭麗文在台灣與國民黨內沒實力、在北京沒籌碼，北京連表面上的禮數都懶得做了。習近平現在的策略非常明確，看對方的實力決定給什麼待遇。趙曉慧指出，透過這種「降格冷處理」安排，。北京想藉此告訴台灣社會：現在的國民黨早已不是當年的談判對手，而是必須依附於北京規則下的在野黨。接著趙曉慧提到，另一個訊號是，鄭麗文抵達中國之後，國台辦對外始終用「會與領導人會面」這種模糊字眼，而不給出具體時間。北京此舉是「政治馴服」鄭麗文，這種「不確定感」會讓訪問團全程焦慮，並在言行上更加謹慎、不敢出錯，例如不敢提中華民國，以免臨門一腳被北京取消行程。趙曉慧強調，鄭麗文為了討習近平歡心，一再接受這些小動作上的降格，不斷放棄底線。當她丟掉了底線，共產黨反而更瞧不起；被共產黨瞧不起、降格接待，。趙曉慧更直言，雖自己並非國民黨員，但都感到好丟臉。