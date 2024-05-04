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余苑綺曾吼老公「除了授精還會什麼」鬧離婚　Gary陳鑒哭著求原諒

▲余天愛女余苑綺（左）曾經嗆老公「只會授精」，還嗆說要離婚，Gary陳鑒嚇到痛哭求原諒。（圖／Gary臉書）
▲余天愛女余苑綺（左）曾經嗆老公「只會授精」，還嗆說要離婚，Gary陳鑒嚇到痛哭求原諒。（圖／Gary臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

余天、李亞萍次女余苑綺（已改名余泳澐）2022年8月不敵直腸癌病逝，小她4歲的老公Gary（陳鑒）2日涉嫌和詐騙集團合作，擔任車手頭角色被逮捕，新北地檢署複訊後聲押獲准。Gary陪伴余苑綺抗癌8年傳為美談，連老婆產後憂鬱罵他「除了授精過，你有做什麼嗎？」Gary也沒有任何怨言，甚至哭著向余苑綺求和。

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▲余天女婿、已故女星余苑綺老公Gary（陳鑒）涉嫌詐欺遭逮捕。（圖／NOWnews資料照）
▲▼Gary陳鑒（上圖右、下圖左一）和余苑綺奉子成婚，相差4歲姐弟戀修成正果，2019年在圓山大飯店補辦婚宴，席開110桌。（圖／NOWnews資料照、余苑綺臉書）
▲Gary（陳鑒）和余苑綺奉子成婚，相差4歲姐弟戀修成正果，2019年補辦婚宴。（圖／余苑綺臉書）
余苑綺2018年母親節前夕，回想生完大女兒「樂樂」在月子中心調養，罹患重度產後憂鬱症，當時2小時就要擠一次奶，加上身材走樣，身體狀況很差，身心壓力大的她對著老公Gary怒吼：「你有生小孩嗎？除了授精過，你有做什麼嗎？你會生嗎？你會痛嗎？你要擠奶嗎？」

當時Gary正要跟朋友外出吃飯，余苑綺再度崩潰，撂話：「離婚啦！你不要跟我搶小孩！」Gary那時知道余苑綺有產後憂鬱，只是沒想到這麼嚴重，嚇得他當場痛哭：「我不知道妳壓力這麼大...」夫妻倆過沒多久就和好如初。余苑綺解釋，坐月子時，老公要上班，獨留她一個人容易胡思亂想，老公的細心反而變成缺點，叮嚀被她當成碎念，才會如此情緒化。

▲余天女婿、余苑綺老公陳鑒被壓制在地。（圖／翻攝畫面）
▲余天女婿、余苑綺老公Gary陳鑒被逮捕瞬間。（圖／翻攝畫面）
余天被兒子余祥銓通知Gary出事遭逮捕，余天表示，已經1個多月沒和Gary和聯絡，以及見到兩個孫子女，希望能儘快把外孫、外孫女接回來照顧，對於Gary涉犯刑事案件，余天怒斥，自己最痛恨詐騙集團，未來也不會協助女婿，Gary該關多久就關多久，選擇大義滅親。

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