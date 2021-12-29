COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

外商待遇為何比較優質？內行人曝原因：很難追得上

▲一名網友好奇詢問外商企業待遇比本土高的原因為何？立刻吸引許多民眾討論。（圖／取自pixabay）
▲一名網友好奇詢問外商企業待遇比本土高的原因為何？立刻吸引許多民眾討論。（圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-12-29 11:01:55

不少外商公司因為待遇以及環境優渥，總是吸引許多求職者擠破頭也想進去占有一席之地。一名網友就好奇為何比較起台灣本土企業，外商公司願意給比較高的待遇？貼文一出立刻引起熱烈討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《PTT工作板》上發文「一直不懂為什麼外商可以給比較高的錢」，表示許多外商公司願意給比台商多出1.5倍的薪資，即便外商公司虧錢時砍人不手軟，但是反觀賠錢資遣員工甚至惡意逼退的本土公司也不在少數，「求解為什麼外商可以給比較高的薪水；然後台灣一堆世界著名的公司都給不起；是台灣的稅制給予外商特別的待遇嗎？外商不可能比較守法」。

▲原PO表示雖然外商公司砍人不手軟，但是待遇比起本土企業高出不少，好奇詢問原因。（圖／翻攝自《PTT》）
▲原PO表示雖然外商公司砍人不手軟，但是待遇比起本土企業高出不少，好奇詢問原因。（圖／翻攝自《PTT》）
網友看了貼文後都紛紛表達自己的意見：「他原本在本地找一個工程師的錢來台灣可以找1.5~2個，八成一般工程師的錢到台灣可以找到最頂的前10%，CP值高啊」、「外商不給多一點錢要怎麼吸引員工，一般公司會去國外設點多半是看上市場或人力便宜，在當地人力較本國便宜的情況，當然可以輕易開出比當地高一些，但又比本國便宜很多的水準徵人，台商去外國設點也是開比當地高阿，不然外商不開高一點誰願意去？」、「外商不養肥貓，台灣人喜歡安身立命」、「簡單說就是毛利跟規模不同」、「做事效率，跟『願意』分享收穫」。

另外也有不少網友對本土企業提出看法：「單純只是台企比較不肯給而已」、「原因是台灣低薪，公司把研發的錢拿去炒房，不給員工外商給相對合理的價，不是外商給多，是台商給太少」、「台商養太多沒產值的高層，當然沒錢付基層的錢」。（編輯：陳珮瑜）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀