外商待遇為何比較優質？內行人曝原因：很難追得上

不少外商公司因為待遇以及環境優渥，總是吸引許多求職者擠破頭也想進去占有一席之地。一名網友就好奇為何比較起台灣本土企業，外商公司願意給比較高的待遇？貼文一出立刻引起熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-29 11:01:55
原PO在《PTT工作板》上發文「一直不懂為什麼外商可以給比較高的錢」，表示許多外商公司願意給比台商多出1.5倍的薪資，即便外商公司虧錢時砍人不手軟，但是反觀賠錢資遣員工甚至惡意逼退的本土公司也不在少數，「求解為什麼外商可以給比較高的薪水；然後台灣一堆世界著名的公司都給不起；是台灣的稅制給予外商特別的待遇嗎？外商不可能比較守法」。
網友看了貼文後都紛紛表達自己的意見：「他原本在本地找一個工程師的錢來台灣可以找1.5~2個，八成一般工程師的錢到台灣可以找到最頂的前10%，CP值高啊」、「外商不給多一點錢要怎麼吸引員工，一般公司會去國外設點多半是看上市場或人力便宜，在當地人力較本國便宜的情況，當然可以輕易開出比當地高一些，但又比本國便宜很多的水準徵人，台商去外國設點也是開比當地高阿，不然外商不開高一點誰願意去？」、「外商不養肥貓，台灣人喜歡安身立命」、「簡單說就是毛利跟規模不同」、「做事效率，跟『願意』分享收穫」。
另外也有不少網友對本土企業提出看法：「單純只是台企比較不肯給而已」、「原因是台灣低薪，公司把研發的錢拿去炒房，不給員工外商給相對合理的價，不是外商給多，是台商給太少」、「台商養太多沒產值的高層，當然沒錢付基層的錢」。（編輯：陳珮瑜）